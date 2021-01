DT de Santos respondió por supuestos casos COVID-19 en La Bombonera

El entrenador de Santos FC, ‘Cuca’, mostró su molestia luego que se expusiera la posibilidad de que tanto el plantel como el comando técnico tenía conocimiento, antes del partido de ida contra Boca Juniors por la Copa Libertadores, sobre el contagio de coronavirus de uno de sus jugadores.

El director técnico del equipo de Sao Paulo negó esas afirmaciones en su contra y aseguró que están tratando de desviar la atención por la polémica que se desató al no cobrar el penal de Carlos Izquierdoz a Marinho.

Video de prensa argentina revelando casos de coronavirus en Santos

“Dijeron que sabíamos que teníamos jugadores contagiados y que igual los hicimos jugar. ¿Qué tiene que ver que nos hayamos quedado en el campo durante el entretiempo con el coronavirus? Lo hice muchas veces cuando el vestuario me queda lejos. Eso no existe. Cuando tienes 35, 40 años en el fútbol, te das cuenta que están corriendo el foco de discusión para no hablar del penal que no nos dieron”, expresó Cuca a Puro Casette.

Asimismo, en DT de Santos manifestó que no tuvo la intención de sabotear a Boca Juniors, ni sacar ventaja con algo delicado como la pandemia. “Nos quisieron meter presión para sacar algún rédito a futuro. Yo tuve COVID-19, estuve cuatro días en terapia intensiva y perdí a mi suegro por la enfermedad. Jamás sacaría provecho con eso”, sentenció.

El partido de regreso entre Santos vs. Boca Juniors será este miércoles 13 desde las 5.15 p. m. (horario peruano) y se jugará en el Estadio Urbano Caldeira.

