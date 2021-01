Ver América vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE. ¡Empieza el torneo mexicano! El América de Pedro Aquino enfrentará EN DIRECTO al Atlético San Luis este sábado 9 de enero en el Estadio Azteca por la primera fecha del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, desde las 10.00 p. m. (hora peruana). El cotejo será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de TUDN EN VIVO y canal Las Estrellas. Además, podrás seguirlo de manera ONLINE en La República Deportes.

En esta nota podrás encontrar la previa del duelo entre América vs. Atlético San Luis EN VIVO, así como el minuto a minuto, todas las incidencias, goles, mejores jugadas y el resumen de la primera fecha del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga Mx.

América debuta en la Liga MX. Foto: Twitter @ClubAmerica

América vs. Atlético San Luis EN VIVO: ficha del partido

Partido América vs. Atlético San Luis ¿Cuándo juegan? Sábado 9 de enero ¿Dónde? Estadio Azteca ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN, Las Estrellas

El Club América quiere dar que hablar en la temporada 2021 de la Liga MX y contrató al técnico argentino Santiago Solari, quien pasó por las filas del Real Madrid y logró sacarlo campeón en el Mundial de Clubes 2018. Es por ello que la meta de las Águilas es hacerse con el título mexicano y tendrá su primera prueba esta noche ante Atlético San Luis.

“Uno vive la grandeza del América cuando lo enfrenta y juega en ese estadio tan maravilloso y esa afición increíble, que ahora no la tendremos por motivo de la pandemia”, comentó el flamante estratega del América en su primera conferencia de prensa. Sin embargo, el argentino no podrá estar en el banquillo de las Águilas porque aún no tiene la visa de trabajo en México, debido a que las oficinas aún no se encuentran laborando de manera óptima por la COVID-19.

Otro de los nombres que podría sonar fuerte esta noche es el de Pedro Aquino. Nuestro compatriota llegó al América tras su paso por el León, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores. El volante de la selección nacional se contagió de coronavirus en su regreso a tierras aztecas, pero se recuperó a tiempo e incluso estuvo entrenando junto a sus compañeros.

Mira aquí el último entrenamiento del América

¿A qué hora ver América vs. Atlético San Luis EN VIVO?

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 10.00 p. m. (ET) / 7.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Argentina: 12.00 a. m. (al día siguiente)

¿En qué canal ver América vs. Atlético San Luis EN VIVO?

El duelo de las Águilas podrá ser visto EN VIVO y EN DIRECTO por los canales TUDN y Las Estrellas.

¿Cómo ver TUDN?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Megacable: N/A

Dish: N/A

Total Play: 503 (SD)

¿Cómo ver Las Estrellas?

Sky: 102 (SD) y 1102 (HD)

Izzi: 102 (SD) y 709 (HD)

Megacable: 2 (SD)

Dish: 102 (SD)

Total Play: 102 (SD)

De acuerdo a los países

Argentina: Las Estrellas

Canadá: OneSoccer

Internacional: Bet365

México: TUDN, Las Estrellas, TUDN EN VIVO

España: Footters

Estados Unidos: TUDN USA, ESPN Deportes, ESPN Deportes+, TUDN App, Univision NOW, TUD.com, Univision

¿Cómo ver ONLINE América vs. Atlético San Luis EN DIRECTO?

Para seguir el encuentro entre América vs. Atlético San Luis EN VIVO por la Liga MX deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto ONLINE EN DIRECTO, así como todas las incidencias y goles.

América vs. Atlético San Luis EN VIVO: alineaciones probables

América: Ochoa; J. Sánchez, Juárez, Escoboza; Castillo, Suárez, R. Sánchez, Córdova, Cáseres; Martínez y Viñas.

Atlético San Luis: Werner; González, Chávez, Alvarado, Mayada; Duque, Barrera, Julio; Passerini, Batallini e Ibáñez.

América vs. Atlético San Luis EN VIVO: partidos anteriores

Atlético San Luis 1-2 América

Atlético San Luis 0-1 América

Atlético San Luis 2-0 América

