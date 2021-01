José Cuero deja mensaje de despedida a la hinchada de Cienciano

El colombiano José Cuero fue uno de los futbolistas más queridos de Cienciano en los últimos años. Fue un elemento importante en la temporada 2019, donde el Papá logró campeonar en la Segunda División y retornar a la Liga 1. Para el 2021, Cuero volverá a su país para jugar por el Atlético Huila.

Luego de confirmarse su partida, Cuero dejó un mensaje en sus redes sociales dirigido a la hinchada de Cienciano, al revelar que su mejor campaña fue en la ‘Ciudad Imperial’. “Las mayores alegrías las tengo con el club Cienciano del Cusco, mil disculpas si en algún momento los decepcioné, no fue mi intención”, escribió el futbolista de 30 años.

En su despedida, el volante mostró su deseo de volver a vestir la camiseta de Cienciano, pero enfatizó que desea regresar para aportar. “Espero algún día volver, pero viniendo a ser figura en un equipo y no como un refugio porque no me fue bien (en otro equipo)”, finalizó.

José Cuero no pudo actuar buena parte del campeonato 2020, pues su trámite de nacionalización se trabó y ocupaba una plaza más de extranjero.

Otros futbolistas de la temporada pasada que continuarán son el delantero argentino Juan Romagnoli, los extremos Edison Kuncho y Bruno Díaz, el lateral Aldair Perleche y el arquero Junior Barbieri.