Discordia íntima: administración, liderada por Kattia Bohórquez, decidió jugar la Liga 2

Los desacuerdos que existen en la interna son hoy el más peligroso y duro rival a vencer por Alianza Lima. La institución íntima está en el medio de dos bandos que no están dispuestos a trabajar unidos en beneficio del club.

Y es que el Fondo Blanquiazul no da su marcha atrás y aseguró una vez más que seguirá los procedimientos debidos para realizar un reclamo, a más tardar el 10 o 15 de enero, ante la FIFA O el TAS, según lo resuelvan sus abogados, para que Alianza permanezca en primera división, pese a que perdió dicho derecho deportivamente el año pasado. “Si el resultado no se da de acuerdo a la lógica que es justa, porque ya se le había quitado (a Carlos Stein) al comienzo de la temporada un punto, Alianza debería permanecer en primera división. Nosotros no vamos a pedir que castiguen a la FPF, sino que se dé el justo trato a Alianza Lima. Consideramos justo y legal que le quiten puntos a Stein”, señaló el miembro del Fondo Blanquiazul Salomón Lerner a Exitosa.

Además, el directivo aseguró que la Liga 1 2020 se llevó a cabo bajo circunstancias atípicas por la pandemia desatada por el coronavirus, es por ello que Alianza tiene el derecho y la libertad de presentar un reclamo para continuar en primera. Asimismo, aseguró que con este mismo argumento pidieron que se elimine la baja este año. “Hay un pedido de varios clubes para que se anule el descenso por varias razones que hemos expuesto. No hubo un pronunciamiento de la FPF al respecto, dijeron que iban a evaluar y enviar una respuesta”, agregó.

Declaraciones que llamaron la atención de propios y extraños, pues la administración íntima, liderada por Kattia Bohórquez, aseguró que en los próximos días se conocerá el nombre del nuevo DT blanquiazul e incluso ya comenzó a contratar jugadores para afrontar la Liga 2.

“Hasta donde yo tenga conocimiento, el club ha planteado una alternativa ‘B’ que es jugar en segunda. El próximo 4 de febrero en una Junta de Acreedores, debemos esperar que se nos entreguen las resoluciones”, explicó Lerner para luego confirmar que en dicha Junta se tiene en agenda decidir la continuidad de Bohórquez en La Victoria, dejando en claro que no están de acuerdo con su accionar.

“El Fondo Blanquiazul no tiene injerencia directa en las decisiones del club. En tanto a las salidas de Leao Butrón y Rinaldo Cruzado, nos hubiera gustado que uno de los dos continúe en el club. ¿Achilier? No conocía ese contrato hasta unas semanas atrás. El club tendrá que cumplir con las responsabilidades legales”.

Lerner también aprovechó el momento para reconocer que se cometieron errores que llevaron al equipo a segunda división. “El gerente deportivo (Marulanda) que trajimos no resultó, de igual manera sucedió con Bengoechea y los jugadores que solicitó. Abandonó el equipo en los dos primeros meses; sin embargo, él pidió a todo el plantel. Se trajo a Mario Salas, se le pagó los mejores sueldos en el fútbol nacional y tuvimos malos resultados”.

Alianza comenzó a sumar jugadores a su plantilla

Si bien Alianza Lima aún no define su futuro deportivo, pues no se sabe si participará en la Liga 1 o la Liga 2, ya comenzó a fichar jugadores. Se supo que llegó a un acuerdo con Yamir Edhu Oliva, quien llega procedente de la San Martín.

Su contrato será por dos años, pero con la opción de renovar por una temporada más. La oficialización de su llegada se dará en las próximas horas. A él se le sumaría Yordi Vílchez, procedente de Cusco FC. El contrato del defensa también sería por dos temporadas.

Para esta temporada, Alianza contará con el regreso de quienes fueron prestados: Diego Espinoza, Mauricio Matzuda, José Gallardo, Oswaldo Valenzuela y Alex Moyano.