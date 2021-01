Klopp: “Escuché que United tiene más penales en dos años que yo en cinco y medio”

Liverpool no pudo en su visita al Southampton y cayó por la mínima diferencia , resultado que fue aprovechado por el Manchester United que ganó e igualó a los Reds en la punta de la Premier League con 33 unidades y un partido menos. Ante esto, el entrenador Jürgen Klopp se quejó en conferencia de prensa sobre el penal que no le cobraron en contra de Sadio Mané, lo que hubiese significado un posible empate.

“Parecía un penalti claro. Me volví hacia el cuarto árbitro y le dije ¿lo revisaremos?’, dijo ‘ya lo comprobamos, no hay penalti’. Esa es la verdad al cien por cien y ahora alguien quiere decirme qué tan rápido tenían todos los ángulos diferentes. Ya lo comprobaron. No penalti”, expresó el estratega del Liverpool en conferencia de prensa.

El alemán prosiguió y se refirió a Sadio Mané, a quien la prensa calificó de un jugador que cae en el área con demasiada facilidad. “Hay momentos que tuvimos el año pasado una penalización o dos contra Leicester, y la gente dice ‘Sadio Mané cae demasiado fácilmente’. Si este chico cayó fácil, podríamos haber tenido una penalización en este juego y otro penalti en el último partido”.

“Pero lo que Andre Marriner hizo con Sadio Mané esta noche, no estoy seguro de que esté bien para ser honesto. El chico intentó absolutamente todo. Hubo algunos grandes desafíos, pero muchas situaciones que deberían haber sido tiros libres también. La última situación cuando cae, ya ves eso atrás, en el área le pega al final con el pie izquierdo y eso es otro penalti. No podemos cambiar eso”, añadió el campeón de la Premier League.

Por último, Jürgen Klopp ironizó con los penales que le han cobrado al Manchester United en los últimos años y que le han servido para sacar buenos resultados en el torneo local: “Escucho ahora que Manchester United tuvo más penaltis en dos años que yo en cinco años y medio. No tengo idea de si es culpa mía o cómo puede suceder. Pero eso no es excusa por nuestra actuación”, finalizó.

