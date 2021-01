Farfán pudo jugar con Maradona: “Tengo la llamada con él guardada en el corazón”

El futuro de Jefferson Farfán sigue siendo incierto luego de que finalizara su vínculo con el Lokomotiv Moscú de Rusia el pasado mes de agosto del 2020. Desde entonces, el delantero nacional no ha podido concretar su siguiente destino deportivo.

En un íntimo diálogo con la Revista Cocktail, la popular ‘Foquita’ reveló que pudo llegar a Gimnasia La Plata de Argentina, luego de recibir la llamada del exastro futbolista argentino y entrenador Diego Armando Maradona. Recordemos que el ‘Pelusa’ falleció el pasado 25 de noviembre.

“Hace un mes y medio hablé directamente con Maradona. Me ofreció ir al club Gimnasia y Esgrima de la Plata, que era el equipo donde estaba trabajando. Tengo la llamada con él guardada en el corazón y que quedará conmigo para siempre”, manifestó Farfán para el magacín.

La pandemia ha permitido que Jefferson Farfán se reencuentre con su familia, mientras define su futuro deportivo. “Estoy súper feliz de que, después de tantos años jugando en el extranjero, por fin pueda estar cerca a ellos”, añadió.

“Han sido 16 años viviendo fuera de mi país”, apuntó el atacante, quien no ha dejado de pensar en los suyos. “Esta situación me ha dejado lecciones importantes. Yo jamás imaginé cocinar o ver otras áreas que no tenían que ver con mi carrera deportiva. Pese a lo complejo que ha sido, he podido sacar cosas positivas de esta coyuntura”, subrayó.

Fichaje de Farfán en MLS y en Argentina habría sido frustrado por lesiones

Según la información del diario Líbero, Jefferson Farfán habría tenido dos negociaciones que se interrumpieron por sus constantes lesiones, lo que impidió que en la última temporada sume más de cinco partidos.

De acuerdo con el medio deportivo, un club de Argentina y otro militante de la Major League Soccer (MLS) desistieron de contratar a Jefferson Farfán por no aprobar con los requisitos de sus cuerpos médicos respectivos.

