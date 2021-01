WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO este lunes 4 de enero desde las instalaciones del Tropicana Field de Tampa, Florida, de cara al Royal Rumble 2020. La transmisión del programa será ONLINE GRATIS por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El primer episodio de Monday Night Raw del año estará imperdible. Primero porque Drew McIntyre pondrá en juego el Campeonato Mundial de WWE ante nada menos que Keith Lee, uno de los pesos pesados de la empresa. Por otro lado, varias leyendas como Hulk Hogan, Ric Flair, Big Show, Booker T o Mark Henry harán una aparición especial.

Alexa Bliss retó a Randy Orton a que le prenda fuego el capítulo anterior como lo hizo con The Fiend en el evento de TLC. Sin embargo, el escenario se oscureció y al único que se pudo ver fue a la ‘Víbora’, quien esta noche nuevamente será invitado por la ‘Diosa’ a su segmento especial; quizás puede haber una sorpresa con Bray Wyatt.

Con respecto a la división femenina, la atención está puesta en los campeonatos en parejas, pues sus dueñas, Charlotte y Asuka, buscan nuevas contrincantes. La japonesa no ha tenido una lucha titular por el título de mujeres desde que venció a Zelina Vegas y probablemente le aparezcan rivales.

The Miz recuperó el maletín de Money in the Bank gracias a una confusión que se dio cuando se hizo el canjeo. Ante esta situación, él junto a John Morrisson volverán a hacer de las suyas y podrían interrumpir el combate entre McIntyre y Lee.

The Hurt Business demostró su poder el lunes anterior al vencer a The New Day y Riddle & Jeff Hardy. Estos últimos podrían ser los nuevos retadores a los campeones en parejas masculinos y hoy podría iniciarse esa rivalidad.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE Monday Night RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 4 de enero ¿Dónde? Tropicana Field de Tampa, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia. Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará el WWE RAW es en el Tropicana Field, ubicado en estadio cubierto situado en San Petersburgo, ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.