Everton vs. West Ham se miden EN VIVO ONLINE desde las 12.30 p. m. (hora peruana) con la transmisión EN DIRECTO de ESPN 2 por la jornada 17 de la Premier League en el Goodison Park.

Si deseas seguir el partido Everton vs. West Ham GRATIS, podrás verlo a través de La República Deportes, donde se hará un minuto a minuto detallado con alineaciones, mejores jugadas, goles y resumen al culminar el encuentro.

Everton que marcha en la cuarta posición de la Premier League, a cuatro puntos del líder Liverpool con cuatro unidades menos, enfrenta al West Ham, ubicado en la décima casilla.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen una gran opción para ponerse segundos con 32 puntos. Al frente tendrán a los hammers, que no ganan hace cinco partidos y solo sumaron tres puntos de los últimos cuatro duelos.

Everton vs. West Ham EN VIVO: ficha del partido

Partido Everton vs. West Ham ¿Cuándo juegan? Viernes 1 de enero ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Goodison Park ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juega Everton vs. West Ham EN VIVO?

Para ver el Everton vs. West Ham EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

Perú: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

México: 11:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Estados Unidos: 12:30 p. m.

Chile: 2:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Bolivia: 1:30 p. m.

Costa Rica: 1:30 p. m.

Alemania: 9:30 p. m.

España: 9:30 p. m.

Francia: 9:30 p. m.

Everton vs. West Ham EN VIVO ONLINE: canal para ver el partido

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - ESPN Play Sur

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur

Estados Unidos - Peacock, SiriusXM FC

España - DAZN

Inglaterra - Talksport 2 Radio UK, BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC One

