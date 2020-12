Roberto Mosquera sobre la pelea de Comizzo en la final: “A mí me encantó”

Sporting Cristal se alzó por encima de Universitario de Deportes (3-2) y consiguió el título número 20 en su historia. Sin embargo, uno de los sucesos que más llamó la atención del último partido no fue el juego en sí, sino la pelea que sostuvo Ángel Comizzo con el preparador de arqueros del equipo bajopontino. Semanas después, el entrenador Roberto Mosquera se refirió sobre ese tema en específico.

“Yo soy el entrenador de Sporting Cristal, yo juego para Sporting Cristal. Yo no hago cosas fuera del campo para que mis jugadores o se sientan avergonzados o pierdan el nivel de concentración que necesitan en un partido. Soy una persona que representa a un equipo que lo fundó don Ricardo Bentín y doña Cata Bentín”, empezó declarando Mosquera en conversación con el Extremo Celeste.

“Yo no puedo vulgarizar una actuación. Yo no puedo mentarle la madre a alguien. Yo no puedo pegarle a alguien. Yo no puedo insultar al cuarto hombre. No puedo decirle al VAR que me han robado. No puedo decirle a un árbitro en conferencia de prensa que no sirve para nada y que es un ladrón porque tiene familia, tiene hijos, tiene padres”, continuó el estratega rimense.

Con respecto a la pelea de Ángel Comizzo, Mosquera reveló que le encantó este momento. “Ese momento de la pelea de Comizzo en la final a mí me encantó. Porque yo estuve: “un minuto, dos minutos, dale, sigue, están listos, Revoredo, dale, termina con el tema”.

“Soy entrenador de Sporting Cristal, no de cualquier equipo. Me tienen que ver como un señor. Después del partido puedo hacer rabia, tirarme contra la pared, pero cuando estoy frente a ustedes no verán una distancia entre como hablo y como actúo”, finalizó Roberto Mosquera.

