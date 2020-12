Roberto Mosquera renovó contrato con Sporting Cristal por dos temporadas más

¡Oficial! Luego de proclamarse campeón del título nacional 2020, Sporting Cristal anunció que Roberto Mosquera se mantendrá al mando de la dirección técnica del club celeste por dos temporadas más.

Mediante sus canales oficiales, la institución del Rímac oficializó la renovación del contrato del entrenador peruano hasta finales del 2022, luego de haber levantado el trofeo número 20 en la historia de los celestes.

“Nos alegra anunciar que Roberto Mosquera junto a su cuerpo técnico han renovado por dos años. Estamos seguros que vendrán más alegrías. Fuerza Cristal. Somos familia”, publicó el campeón de la Liga 1 a través de sus canales oficiales.

Horas antes, Mosquera —en conferencia de prensa— ya había confirmado la noticia, y enfatizó la satisfacción que tiene de continuar en Sporting Cristal, más aun por saber que se quedaría antes de vencer a Universitario en la final.

“Primero, compartir con ustedes la alegría de poder seguir en Cristal. La doble alegría es que me lo dijeron antes de campeonar. Tiene un valor diferente para mí, tiene un agregado que significa una confianza, pero que me llena también de responsabilidad. No me están hablando después de comprobar luego de levantar la copa, sino me lo dijeron antes”, expresó.

Asimismo, Roberto Mosquera dejó en claro que sus ambiciones con los rimenses se mantendrán en las competencias que se avecinen. “El 2012, me tocó ser campeón, el 2019, 2020, ¿por qué no el 2021?”, enfatizó.

