Alejandro Hohberg otorgó plazo a Universitario para negociar su renovación

Tras caer en la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal, Universitario planifica lo que será la siguiente temporada. Es así que con la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores, los cremas ya contrataron a su primer refuerzo, el delantero Alex Valera.

Mientras que se cierran acuerdos para nuevos fichajes, también se busca cerrar las renovaciones de parte del plantel 2020. Federico Alonso y Alberto Quintero fueron los primeros en estampar su firma para continuar un año más con los cremas.

Otro de los elementos importantes de la campaña que acaba de concluir fue Alejandro Hohberg. El ‘Enano’, quien acabó como goleador del equipo este año con 13 anotaciones, fue pieza fundamental en la Fase 1, que la ‘U’ se llevó con holgura. Sin embargo, no tuvo una buena actuación en las finales ante los rimenses.

Su contrato con los merengues concluye este año y no es seguro el rumbo que seguirá en su carrera. Según recogió Gustavo Peralta, periodista de Libero, Hohberg mostró su deseo de seguir vistiendo la casaquilla crema el 2021. No obstante, desde la dirigencia, aún no se habrían comunicado con él.

Información en CAMPEONÍSIMO: Universitario aún no llama a Alejandro Hohberg para ver la renovación. El jugador quiere seguir, la prioridad la tiene la U, y está en USA. Dependerá lo que quiera el club. Se esperará una semana el contacto. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 22, 2020

El atacante partió a Estados Unidos para pasar sus vacaciones y ya le habría otorgado un plazo de una semana al área deportiva del club para discutir las condiciones del nuevo contrato, por lo que la pelota ahora está en cancha de la ‘U’.

De llegar a un acuerdo, Hohberg, quien en plena temporada 2020 estuvo cerca de partir a la Universidad de Chile, disputaría su tercera temporada con Universitario de Deportes, a donde llegó en 2019, proveniente de Alianza Lima.

