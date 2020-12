FIFA eligió el once masculino del 2020: Messi y Ronaldo comparten equipo

En medio de los Premios The Best 2020, FIFA eligió el mejor once del año donde destacan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Joshua Kimmich; Kevin de Bruyne, Thiago; Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

Recuerda que puedes seguir la ceremonia de la FIFA en La República Deportes, donde se han galardonado al mejor portero, jugador, entrenador, hincha, fair play, entre otras cosas.

Una de las grandes sorpresas fue la inclusión del brasileño Alisson Becker pues Manuel Neuer se llevó el premio The Best al Guardameta de la FIFA. El alemán consiguió el tan ansiado triplete con el Bayern Múnich: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League en la temporada 2019/2020. Por su parte, el portero del Liverpool consiguió la Premier League.

En la defensa, FIFA colocó al inglés Trent Alexander-Arnold junto a Sergio Ramos, Virgil Van Dijk y al canadiense Alphonso Davies. En el mediocampo se encuentra el belga Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara y el alemán Joshua Kimich; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski comparten la delantera.

The Best: FIFA FIFPro World11 Femenino 2020

En la rama femenina, la FIFA eligió a las siguientes jugadoras: C. Endler (Chile); Lucy Bronze (Inglaterra), Wendie Renard (Francia), Millie Bright (Inglaterra), D. Cascarino (Francia); Barbara Bonansea (Italia), Veronica Boquete (España), Megan Rapinoe (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca); Vivianne Miedema (Países Bajos) y Tobin Heath (Estados Unidos).

The Best: Mejor Entrenador 2020

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se convirtió en el mejor entrenador de la temporada 2020.

The Best: Mejor Entrenador del Fútbol Femenino 2020

Sarina Wiegman, de nacionalidad neerlandesa, fue elegida mejor entrenadora del fútbol femenino.

The Best: ‘Puskas’ 2020

Son Heung-min del Tottenham se llevó el premio ‘Puskas’ al mejor gol de la temporada 2020.

The Best: Mejor Guardameta 2020

Manuel Neuer del Bayern Múnich, es la mejor portera de la temporada.

The Best: Mejor Guardameta Femenino 2020

Sarah Bouhaddi del Olympique Lyon de Francia, es la elegida como la mejor portera de la temporada.

