Lionel Messi deberá bajar su sueldo si quiere seguir en el FC Barcelona

A poco más de un mes para que se celebren las nuevas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, uno de los temas principales que decantarán los votos será cómo manejar la situación de Lionel Messi.

El astro argentino finaliza contrato el 30 de junio de 2021 y siendo el máximo ídolo de los Blaugranas, los hinchas esperan que el presidente electo pueda extender el vínculo con el ‘10′.

“Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará”, declaró Emili Rousaud al Diario Ara.

El exvicepresidente del club explicó que si bien Lionel ha escrito las páginas más brillantes de la institución, por lo que se debería honrar su leyenda, la realidad es que no está por encima del club. “¿Quiero que se quede? Sí, pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente”, agregó.

“Sinceramente, creo que las cosas hay que decirlas tal y como son. Al socio no se le puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante”, indicó Rousaud.

El candidato también dejó una luz de esperanza para los hinchas, pues manifestó que Lionel Messi no pone el dinero por delante, ya que es el futbolista mejor pagado del mundo y si se va, no será por lo económico si no por lo deportivo.

