Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE se miden HOY sábado 12 de diciembre en partido por la semifinal de vuelta de la Liga 1 Movistar. El encuentro está programado para las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental con transmisión EN DIRECTO por la señal de Gol Perú (canal 14 SD y 714 HD de Movistar. Además, La República Deportes te brindará las alineaciones confirmadas de Sporting Cristal y Ayacucho FC, el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del duelo a través de esta nota.

Sporting Cristal se quedó con la primera semifinal al ganar por 2-1 con goles de Corozo y Herrera. El cuadro rimense necesita un empate por cualquier marcador para avanzar a la gran final ante Universitario de Deportes. En caso pierda por 1-0, deberá decidir su suerte en los penales.

“Nosotros entramos sabiendo que en una final no existe el favoritismo. Me he cansado de decirlo en todos lados. El trabajo de Ayacucho es muy bueno y acá nadie es favorito”, dijo Mosquera en Las Voces del Fútbol, previo al la segunda semifinal.

Por su parte, Ayacucho FC llega mermado con seis bajas y la incertidumbre de saber si contarán con su goleador Mauricio Montes, sentido en la primera semifinal. Los zorros tienen la obligación de ganar con una diferencia de, por lo menos, dos goles, o en el peor de los casos anotar uno solo para obligar a que haya penales.

Asimismo, el entrenador Gerardo Ameli dio positivo para coronavirus y no podrá dirigir el partido. El DT de Ayacucho FC no pudo participar de la primera semifinal debido a una suspensión en la final de la Fase 2.

Walter Fiori, su asistente técnico, fue el encargado de dirigir contra los bajopontinos y para el enfrentamiento del fin de semana volverá a estar al mando, pues su compatriota fue puesto en cuarentena tras contagiarse de COVID-19.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Ayacucho FC ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de diciembre ¿Dónde? Estadio Monumental ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? Gol Perú (canal 14-714 de Movistar)

