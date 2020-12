Alejandro Sabella: ¿quién fue y qué consiguió en el fútbol?

Otra mala noticia envuelve a todo el mundo del fútbol en la Argentina. Primero fue Diego Armando Maradona y ahora fue el turno de Alejandro Sabella, exfutbolista y entrenador de la selección, quien dejó de existir este martes 8 de diciembre a los 66 años de edad. Un virus intrahospitalario fue el causante de su muerte, el cual complicó su cuadro de cardiopatía aguda.

‘Pachorra’ no pudo ganar la lucha en el hospital que había comenzado el pasado 26 de noviembre, un día después de la muerte del ‘Pelusa’. Aunque su salud mejoraba y esperaba el alta médica, el virus que adquirió en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires terminó por vencerlo definitivamente.

Alejandro Sabella, el ’10′ clásico

Nació el 5 de diciembre de 1954 en Buenos Aires, de padre ingeniero agrónomo y madre maestra de escuela. En alguna oportunidad, reconoció que nunca tuvo que trabajar y que pudo dedicarse a los estudios hasta llegar a segundo año de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), momento cuando su profesionalismo en el fútbol le impidió continuar. “En verdad me gustaba más la medicina, pero me metí en Derecho porque me permitía estudiar en mi casa”, confesó una vez.

Se dio el lujo de vestir la camiseta de equipos importantes de Argentina como River Plate y Estudiantes de La Plata. Hizo divisiones menores con los ‘Millonarios’ y debutó en 1974 en primera división. Muchos coincidían en que Sabella tenía una zurda exquisita y prodigiosa, pero le tocó competir contra el ‘Beto’ Alonso por aquellos años. Disputó 118 partidos en cuatro años y regaló 11 goles.

'Pachorra' vistió la camiseta número 10 de Estudiantes de La Plata. Foto: Internet

En 1978 fue vendido al Sheffield United que disputaba la tercera categoría en el fútbol inglés, pero sus destacadas presentaciones le valieron para llegar al Leeds United de primera. Luego de tres temporadas en Inglaterra, ‘Pachorra’ volvió a su país, pero esta vez para vestir la casaquilla del ‘Pincharrata’.

Con Estudiantes consiguió ganar el Torneo Metropolitano en 1982 y en 1983 el Torneo Nacional. Junto a Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce y Miguel Ángel Russo formó un medio campo que le dio muchas alegrías al ‘Pincha’, todo eso de la mano de Carlos Salvador Bilardo. También vistió las camisetas de Gremio de Porto Alegre, Club Ferro Carril Oeste e Irapuato de México.

‘Pachorra’ entrenador, un maestro

Al culminar su carrera como jugador, Alejandro Sabella se mantuvo ligado al fútbol como entrenador, pero siempre como ayudante de campo de Daniel Passarella en primera instancia. Con él, formaron una dupla que entrenó al Parma de Italia, Monterrey de México, Corinthias de Brasil, la selección argentina y la selección uruguaya. En 2006 tuvieron su última experiencia juntos al mando de River Plate, que terminó tercero en el Torneo Apertura de ese mismo año.

‘Pachorra’ asumió como técnico de Estudiantes de La Plata en marzo de 2009, mismo año en el que conquistó la Copa Libertadores de América. En diciembre de 2009, se enfrentó en la final del Mundial de Clubes de la FIFA al Barcelona de Messi y Guardiola, partido que acabó con victoria para los españoles por 2-1.

En 2010, producto de haber ganado el torneo continental el año pasado, disputó la Recopa Sudamericana ante Liga de Quito, pero no tuvo fortuna. A pesar de las bajas de José Sosa, Mauro Boselli, Marcos Angeleri, Christian Cellay, Clemente Rodríguez y Marcelo Carrusca, su equipo logró un título local tras sumar 45 puntos.

En febrero de 2011, la relación entre Sabella y los dirigentes se fracturó, así como un desgaste con Juan Sebastián Verón, según fuentes allegadas. Sin embargo, ambos desmintieron dicha confrontación en más de una ocasión.

Alejandro Sabella perdió ante Alemania la final de Brasil 2014 como DT de la selección argentina. Foto: EFE

Luego de su existosa experiencia con el ‘Pincha’, Alejandro fue voceado para hacerse cargo de la selección chilena como sucesor de Marcelo Bielsa. En agosto del mismo año, finalmente fue presentado como entrenador de la Albiceleste en el predio de Ezeiza y lo primero que hizo fue otorgarle la capitanía del plantel a Lionel Messi.

Antes de ceder su puesto a Gerardo Martino, ‘Pachorra’ tuvo el honor de liderar a Argentina en el Mundial de Brasil 2014 en el que llegó a la final, pero un gol de Mario Gotze acabó con sus sueños de convertirse en el tercer técnico en ganar una Copa del Mundo con la selección. Desde ahí no volvió a dirigir más, pero ofertas no le faltaron.