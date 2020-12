Alianza Lima descendió a la segunda división después de 82 años. El equipo de La Victoria jugará la Liga 2 la próxima temporada, luego de concluir su participación en primera con un triunfo en las últimas seis fechas.

Gustavo Zevallos, exgerente deportivo de Alianza Lima, quien dejó el cargo en octubre pasado, lamentó el desenlace del equipo en la Liga 1. “Yo no veía una luz al fondo del pasillo. Veía un equipo que hacía esfuerzos, pero me parece que, en los últimos partidos, más que en pensar en ir a buscar cómo ganar, había que jugar a no perderlos. No vi eso en el plantel”, declaró Zevallos a Movistar Deportes.

Por otro lado, se refirió a las salidas de los uruguayos Luis Aguiar, Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Explicó que los tres extranjeros hubiesen sido de mucha utilidad en la lucha por la permanencia.

“El club, el director deportivo y algunos integrantes del Fondo (Blanquiazul) debieron hacer un esfuerzo para que ninguno de los uruguayos se vaya del equipo. Yo no estoy dudando del plantel que teníamos, pero Aguiar, Balboa y Federico son jugadores de nivel que saben comportarse a gran altura, y que estoy seguro que habrían sido de mucha utilidad”, agregó.

Antes de llegar a Alianza Lima, Gustavo Zevallos estuvo al frente de la gerencia deportiva de Sporting Cristal y de Deportivo Municipal. En La Victoria, en total, estuvo cinco temporadas, donde consiguió el título nacional en 2017 y dos subcampeonatos en 2018 y 2019.

