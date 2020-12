‘Checo’ Pérez ganó a su primera carrera en la Fórmula 1: “Espero no estar soñando”

Sergio ‘Checo’ Pérez es el hombre del momento, ya que este domingo 6 de diciembre hizo historia en la Fórmula 1 al ganar el GP de Sakhir, su primera victoria como profesional. La última vez que un mexicano había conseguido un triunfo en la máxima categoría automovilística fue 1970: Pedro Rodríguez en Bélgica.

El piloto azteca había una temporada llena de altibajos, con problemas internos con el equipo de Racing Point, contrajo coronavirus y se perdió algunas competencias; asimismo, tuvo complicaciones con su carro en la pista y esta carrera disputada en el Circuito Internacional de Baréin no fue la excepción.

‘Checo’ Pérez tuvo un arranque para el olvido, pues sufrió un incidente en la primera vuelta que lo hizo quedar en el puesto 18. Sin embargo, el mexicano se recompuso y poco a poco consiguió subir varias posiciones hasta convertirse en el líder del pelotón. Al final nadie pudo pasarlo y se quedó con el primer lugar.

Cabe mencionar que Latifi, Verstappen y LeClerc quedaron afuera de la carrera y Valtteri Bottas, quien arrancó primero, quedó relegado. Del mismo modo, el campeón de la temporada 2020, Lewis Hamilton, se ausentó de este Gram Premio debido a que dio positivo en coronavirus y fue reemplazado por George Russell.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No se qué decir. Después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Hoy ganamos por méritos”, declaró Pérez, quién no pudo evitar el llanto al escuchar el himno mexicano cuando estaba en podio junto a Esteban Ocon (segundo) y su compañero Lance Stroll (tercero).

