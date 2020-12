Hansell Riojas sobre Alianza Lima: Quería entrar a la cancha a ayudar

Alianza Lima perdió la categoría ante Sport Huancayo en la última fecha de la Liga 1. Los Blanquiazules nunca pudieron encontrar un funcionamiento bajo las órdenes de Daniel Ahmed. El defensor Hansell Riojas contó cómo vio al equipo desde afuera.

“Estoy seguro de que no sólo me pasó a mi el querer entrar a la cancha a ayudar, sino a varios. A nadie le gusta descender y se torna más complicado cuando hace poco estuviste peleando arriba”, contó Riojas para Las Voces del Fútbol.

Asimismo, aseveró que el descenso de Alianza Lima fue muy doloroso, pero era algo que se veía venir desde los últimos partidos que disputaron. A pesar de no saber cómo fue la interna, como hincha lo vivió muy duro desde afuera.

“Cuando me tocó enfrentarlos, se veía un equipo desunido. Yo he vivido un par de descensos, es muy difícil, me tocó con Vallejo, con nombres importantes, pero no llegamos a compenetrarnos”, manifestó el zaguero de Sport Boys.

Por otro lado, Riojas dejó claro que no tendría ningún problema en ir a Alianza Lima, pero que su edad hace que piense en otras ofertas para poder seguir creciendo y ayudar a su familia. “Hasta ahora no hablo con nadie sobre mi futuro”, agregó.

“Yo creo que le faltó experiencia a Alianza. Eran jugadores acostumbrados a equipos grandes y pelear arriba. A inicios de año era un equipazo por nombre, pero acá importa más el grupo humano”, concluyó el defensor.

