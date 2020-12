Carlos Zambrano sobre Lapadula: “Lo de la argolla y egoísmo es una mentira”

Gianluca Lapadula disputó sus primeros partidos en la selección peruana ante Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias a Qatar 2022, respectivamente. Carlos Zambrano no pudo jugar en ninguno de los partidos por su expulsión ante Brasil. Sin embargo, el ‘León’ opinó sobre lo que vio del ‘Bambino’.

“Sinceramente me sorprendió (su convocatoria) porque todo fue muy rápido. Ya se especulaba hace años que podía llegar, pero muchos cosas pasaron. A mí me gustó que le puso mucha entrega, por más que las cosas no salieron bien para el equipo. Nos va a servir mucho”, explicó Carlos Zambrano para el programa Más vale Tarde.

Por otro lado, el zaguero de Boca Juniors dejó claro que los jugadores que lleguen a la selección peruana siempre serán bienvenidos independientemente de qué país vengan.

“Lo vamos a tratar como un hermano. Lo de la argolla y egoísmo es una mentira. En la concentración no se imaginan la familia que somos”, indicó Carlos Zambrano sobre Gianluca Lapadula.

Asimismo, el excapitán de la selección peruana Claudio Pizarro opinó sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula por parte de Ricardo Gareca para las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Yo lo he conversado anteriormente y para mí, hay una cosa. Sí lo pude ver (jugar). Yo creo que él fue un jugador que cuando se le convocó a la selección peruana o había la intención de hacerlo, dijo que no quería venir. ¿Estoy en lo correcto?”, aseveró ‘CP14′.

