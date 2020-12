Teddy Cardama llegó a fines de septiembre a Sport Boys en un escenario negativo. El cuadro rosado se ubicaba en los últimos lugares y era uno de los principales candidatos al descenso.

Bajo el mando del experimentado estratega se evitó la baja a dos fechas de la final con unas cifras muy aceptables considerando lo que se peleaba (seis victorias, seis derrotas y tres empates).

Teddy Cardama tenía una gran motivación: cumplir la promesa que le hizo a su hijo fallecido hace unos meses: dirigir el cuadro porteño. Salvar al equipo fue un reto complicado, pero satisfactorio para el director técnico porque los jugadores “captaron rápido el mensaje”. Conversamos con él al respecto y sobre la campaña.

¿Qué significó dirigir a Sport Boys en un contexto inédito por la pandemia?

Encontré un plantel casi diezmado por dicho tema, porque no solo es la enfermedad, sino también las consecuencias que deja la misma, como dificultades de orden respiratorio que replican directamente en el rendimiento físico orgánico del jugador. Pero más allá de eso, en el mundo ha sido (no solo para el fútbol) una situación atípica. (…) Ha sido complicadísimo por la programación de los entrenamientos, por la cantidad de jugadores que terminaban lesionados producto de las consecuencias de la COVID-19 o la enfermedad misma. Estoy seguro de que para todos los equipos ha sido sumamente complicado.

¿En dónde estuvo la clave para que Sport Boys pudiera salvar la categoría?

En la captación rápida del mensaje, pero no solo por parte de los jugadores, sino de la comisión administradora, porque había que cambiar muchos aspectos, no solo en el campo, sino fuera de él: el pre y pospartido. Pedí que concentráramos todos, desde el presidente de la comisión administradora hasta el último de los auxiliares del club. Lo hice para que todos estuviéramos absolutamente comprometidos con la situación en la que se debían inmiscuir todos.

La logística también ha sido fundamental porque buscar que el jugador entienda sobre la marcha los conceptos básicos del juego que proponemos no es fácil. Eso requiere un tiempo importante de trabajo y nosotros, sobre la marcha, pudimos utilizar mucha tecnología. Por ejemplo, les entregamos USB a los jugadores para que llegando a sus casas puedan analizar al rival, el entrenamiento, el prepartido. Cada detalle ha sido fundamental, no es que el equipo salió a la cancha nada más porque tenía que hacerlo y debía conseguir los puntos en disputa. Se aceptaron todos los requerimientos que le hicimos.

En un momento del torneo se estaban salvando del descenso, pero a la vez estaban cerca de los primeros lugares de su grupo en la Fase 2, ¿ellos les generó alguna disyuntiva?

No, para nada. Es como una ola que cuando uno va al mar y tratas de salir de una situación complicada en componendas que se dan ahí, de pronto viene la ola que te eleva y te arrastra a una situación mejor de posicionamiento en la playa.

Nosotros agarramos una ola arriba y la posibilidad de superar el obstáculo se nos fue en el partido ante Ayacucho FC (el penúltimo cotejo). Los jugadores veían esa posibilidad, pero no nos alcanzó. No pasó porque no se intentó un esfuerzo más, sino porque en una planificación el máximo esfuerzo se hizo para conseguir el objetivo (evitar el descenso), pero teníamos la posibilidad ahí, y el estado de superación del jugador hacía que pudiéramos abrazar esa posibilidad. No alcanzó, se nos esfumó de las manos algo que iba a ser superalentador para el sacrificio que hicieron los jugadores, como disputar muchos encuentros en tan poco tiempo.

Teddy Cardama

Uno de los jugadores más destacados fue Sebastián Penco, ¿nos puede hablar de él?

Es un gran profesional más allá de su rendimiento en el campo. Para que uno tenga un buen rendimiento debe sumar capacidades individuales. Y, para que haya capacidad, debe trabajarse bien, responder al día a día y hacer una constante el profesionalismo cada vez que se sale al campo. Ese es Sebastián Penco más allá de los goles, que es su trabajo. Por supuesto que está respaldado con jugadores que sabían que era fundamental el trabajo que hacían en el minuto a minuto del partido y pospartido, también porque debían quedarse concentrados por solicitud. Nos quedábamos en el hotel, nos alimentábamos bien ganando, perdiendo o empatando. Hacíamos el control médico, teníamos la cámara hiperbárica para la recuperación, la hidroterapia. En ese sentido, Penco estaba bien preparado como sus demás compañeros.

Sport Boys se salvó del descenso a falta de dos fechas para finalizar el campeonato. Foto: Liga 1

¿Cuál es el futuro inmediato de Teddy Cardama?

De eso no quiero aún hablar. Volví al fútbol por la promesa que le hice a mi hijo que era hincha de Boys. Más allá de eso, ya terminé ayer, no está en mi horizonte dirigir, pero sí conversaron conmigo (Boys y otro equipo también). Voy a analizar con mi familia lo que sigue.

Es verdad también que en estos dos meses despertó en mí esa pasión y adrenalina por el campo, el entreno, el juego en sí.

