Futbolista Paula Dapena no participó en homenaje a Maradona por denuncias de violencia de género

La muerte de Diego Armando Maradona el pasado miércoles 25 de noviembre generó conmoción a nivel mundial, por lo que en cada cancha de fútbol se le rindió un sentido homenaje. Sin embargo, esto no fue así para una jugadora del Viajes InterRías en un partido amistoso de fútbol femenino en España.

Paula Dapena se negó a homenajear al ‘Pelusa’ y le dio la espalda a sus compañeras de equipo y a las rivales del Deportivo Abanca cuando se daba el minuto de silencio por la memoria del ídolo argentino.

En sus cuentas de redes sociales, en las que se ha vuelto tendencia por su rechazo hacia Maradona, Dapena afirmó que “lo volvería a hacer una y mil veces más”.

La futbolista de 24 años de edad realizó dicho gesto mientras los equipos formaban en el campo principal de entrenamiento del Deportivo La Coruña.

La deportista explicó para la web PontevedraViva los motivos que tuvo para no ser parte del homenaje al campeón del mundo en México 86 y consideró a Diego Maradona como un “violador, pedófilo y maltratador”.

Paula Dapena no entendió por qué se guardó un minuto de silencio por el argentino y no por las víctimas de violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado miércoles, mismo día de la muerte de Diego. Aunque no dudó en destacar las virtudes futbolísticas de Maradona, aseguró que no se le puede perdonar “las barbaridades que cometió fuera del campo”.