Tocaron fondo: el descenso de Alianza Lima

De la sonrisa al llanto en meses, en semanas, en minutos… No bastó tener al hincha incondicional a su lado. Esta vez no fue suficiente el corazón para que el ‘fondo’ sea la mejor solución para librar las penas de un equipo con historia. Culpables todos, pero señalar alguno hoy no regresa a Alianza Lima al lugar que le pertenece, que se ganó.

Noventas minutos no le alcanzaron para librarse de un fantasma que llegó este año para quedarse en tienda íntima. Los refuerzos –más cantidad que calidad– a inicio de año hacían presagiar que sería un 2020 de sonrisas para un equipo que se adueñó del título en el 2017 y lo acarició en los dos años siguientes. Pero el fútbol es así de impredecible y de la mano de Pablo Bengoechea las indisciplinas y los días negros llegaron.

“Ya no me escuchan”, dijo el uruguayo antes de partir a casa y desde entonces nadie pudo hacerse oír en La Victoria.

Camino al descenso

Mario Salas llegó con el cartelito de salvador en medio de una pandemia que golpeó a todos, pero que tumbó la ilusión de un pueblo que hoy llora. Imponer su estilo, le jugó sucio al chileno que salió por la puerta trasera de Matute. ‘Chicho’ Salas tomó el mando para darle una luz de esperanza a los íntimos que duró muy poco, pues la decisión de que Daniel Ahmed se ponga el buzo Blanquiazul volvió a Alianza a su realidad.

Sumó cinco partidos consecutivos sin ganar y decidió jugarse la vida en noventa minutos. Alianza dependía de sí mismo, lo más peligroso para un equipo desmotivado y con falencias futbolísticas. Ansiedad, nervios, pero el amor propio no se negocia, muchos menos cuando te juegas la vida. Los íntimos salieron al campo del Nacional con más corazón que fútbol, pero no les bastó. Golazo de Marcio Valverde a los 20′ y Sport Huancayo llevó a los íntimos a depender de los que salieron al campo con la misma consigna: salvar el descenso.

Minutos después gol de UTC. Respira Alianza, pues es Carlos Stein quien le dice adiós a la Liga. Sin embargo, el cuadro norteño no se dio por vencido y empató las cosas en el Monumental de Ate. Los íntimos volvieron a la zona del descenso y fue Patricio Rubio quien tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar las cosas. Gol del chileno que fue anulado por posición adelantada, así se fueron al descanso.

Solo 45 minutos le quedaban a los dirigidos por Ahmed para cambiar su historia. Alianza volvió al verde prácticamente con un hombre menos, pues Carlos Ascues se quejaba de un dolor en la pierna. ¿Salir?, “imposible, me quedo”, gritó a la banca que solo atinó a escuchar y callar. Arroé hizo lo suyo: chispazos de fútbol sin mayor peligro para Pinto.

Alianza intentaba jugar, se apoderó del balón y fue cuando Wilmar Valencia dejó de lado su corazón blanquiazul para sacar a relucir, una vez más, su profesionalismo. Llamó a Neumann y el delantero, que no anotaba desde marzo, le complicó aún más las cosas a los íntimos. Gol del paraguayo (59′) y el partido de Alianza comenzó a jugarse en el Monumental.

Una jugada de peligro en el área de Huancayo y penal. Ascues, lesionado, tomó el balón demostrando que además de corazón no hubo sangre para jugar esta instancia. Pinto no tuvo problemas para atajar el balón.

Alianza tuvo seis minutos para no darle la espalda a su historia, pero esto era ya la crónica de una muerte anunciada. Carlos Stein dio más ante UTC y un empate le bastó para quedarse en primera división.

¿El Fondo Blanquiazul liquidó a Alianza? Tres técnicos en menos de un año, cuatro jugadores se marcharon por no estar en los planes o por ‘asuntos’ familiares, otros tantos se fueron por indisciplina. Las decisiones desde el escritorio iniciaron el camino hacia el vacío, hacia el fondo.

Y después de 82 años, Alianza desciende por segunda vez en su historia, pero por primera vez en el fútbol profesional. En 1938, lo condenó equipo brillante que no se renovó. En el 2020, la irresponsabilidad de renovar a la mala un once que disputó la final del título por dos años consecutivos.

Reacciones

Juan Jayo, exjugador de Alianza

“Este técnico (Daniel Ahmed) no te transmite nada. Tiene la misma cara cuando llegó en enero que cuando nos fuimos a la baja. Nadie quiso esto, pero hay que asumirlo como hombres”.

Wilmar Valencia, DT de Sport Huancayo

“Tengo sentimientos encontrados, no lo voy a negar. Soy hincha de Alianza Lima. Me duele mucho la situación, pero no soy responsable de este descenso. Nunca me imaginé que sucedería esto”.

+Partidos

Resultados. Carlos Stein empató 1-1 con UTC en el Monumental y logró el objetivo de quedarse en primera división. Por su parte, a Grau no le alcanzó el 1-1 con AUDH para seguir en la Liga 1.

