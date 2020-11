Jean Deza a Carlos Ascues sobre Alianza Lima: “Hoy ganamos”

Alianza Lima afronta uno de los partidos más importantes de su historia ante Sport Huancayo este sábado, pues en caso de no ganar podría descender a la Liga 2. Jean Deza, exjugador blanquiazul, se pronunció al respecto.

“Levántate mi niño, hoy ganamos”, escribió Jean Deza en Instagram junto a una foto de Carlos Ascues. Ambos mantienen una buena amistad a pesar de la salida de ‘Ratón’ de Alianza Lima.

Jean Deza salió de Alianza Lima en junio del presente año. Foto: Jean Deza Instagram

A mitad de junio, el club Íntimo hizo oficial la salida de Jean Deza a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. Las indisciplinas del ahora futbolista de Binacional terminaron por romper el vínculo con la dirigencia.

“El Club Alianza Lima comunica que, a partir de la fecha, el futbolista Jean Carlos Francisco Deza Sánchez ya no forma parte de la institución por haber incurrido en la falta grave de incumplimiento de sus obligaciones de trabajo”, informó el conjunto Blanquiazul.

“Como agravante, dicha inconducta no fue la primera del señor Deza en el presente año, pues previamente cometió tres infracciones que derivaron en una amonestación verbal, una sanción económica y una suspensión de cinco días sin goce de haber, respectivamente”, reveló el mensaje.

Varios meses después, la calma no ha llegado al club de La Victoria, pues se encuentran al borde del descenso. A pesar de iniciar la Liga 1 con grandes expectativas, el equipo fue decayendo en rendimiento hasta este punto.

En caso de que Alianza Lima no derrote a Sport Huancayo, deberá esperar que Carlos Stein y Atlético Grau no sumen ante sus respectivos rivales, pues de lo contrario la próxima temporada no estarán en la Liga 1.

