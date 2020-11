Agente de Jonathan Dos Santos sobre pase a Querétaro: “No es nada definitivo”

Durante las últimas semanas, se ha vinculado a Jonathan Dos Santos, goleador de Universitario de Deportes, con el Querétaro de la Liga MX. La prensa mexicana había asegurado que el atacante uruguayo de 28 años ya es el flamante refuerzo de los Gallos Blancos.

Sin embargo, el representante de ‘Jona’, Rafael Monge, reveló que no hay acuerdo todavía. “La posibilidad de Querétaro es concreta, formal, hay acercamiento, pero no es definitivo. Lo de Querétaro es lo más serio y formal que se tiene. El jugador ya estuvo ahí, le gustaría volver, pero no cierra las puertas a nadie, ni a la ‘U’ ni a ningún otro equipo”, declaró Monge a RPP.

El agente de Dos Santos se refirió a la deuda que mantiene la ‘U’ con Cerro Largo por el préstamo de un año. Monge explicó que el artillero crema está contento en el club y al margen del problema entre las instituciones por la cesión.

“Jonathan está muy agradecido con la gente de Universitario. Veremos lo que pasa estos días, (su permanencia) no pasa solo también por el tema entre la ‘U’ y Cerro Largo. También está la parte del jugador: ha incrementado su valor salarial. Serían, para arreglar, varias partes, pero estamos abiertos a todas las propuestas que lleguen para el jugador”, concluyó.

Jonathan Dos Santos volvió a jugar después de siete fechas en el empate de Universitario contra Sporting Cristal por la Fase 2. Precisamente, el delantero charrúa anotó uno de los goles merengues y sumó 12 tantos en el fútbol peruano.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.