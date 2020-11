Gattuso: “No sé si en Nápoles es más importante san Jenaro o san Maradona”

Gennaro Gattuso, estratega del Napoli, se refirió a Maradona luego de ganar 2-0 ante el Rijeka por la UEFA Europa League. El italiano aseveró que no sabe si para los napolitanos es más importante su patrono san Jenaro o el exfutbolista argentino.

“Diego no fue el que ganó dos títulos, la Copa UEFA en Nápoles. Diego es el orgullo de esta ciudad. Vistió la camiseta número 10. No solo era un jugador. Hizo soñar a un pueblo entero. Muchos chicos se llaman Diego en su honor. No sé si es más importante san Jenaro o san Diego”, confesó Gattuso.

Asimismo, el técnico del Napoli aclaró que tiene muchos buenos recuerdos del ‘Pelusa’ debido a que tuvo la oportunidad de conversar y cenar muchas veces a su lado.

“Murió, pero él no morirá nunca porque hizo muchas cosas extraordinarias. Se equivocó en la vida privada, pero, por lo que hizo, se quedará para siempre”, explicó el exfutbolista italiano.

“Ya el miércoles, cuando fuimos al hotel, se notó que la ciudad respiraba un aire distinto. Es una gran pérdida, pero Diego no morirá nunca, es una leyenda”, agregó Gattuso.

El ahora director técnico confesó en tono de broma que su único remordimiento es no haberle podido dar una patada como jugador, pues, como es sabido, ‘Rino’ era muy agresivo en el campo.

“En la ciudad se volverá a hablar mucho de él. Tenemos el deber de mirar hacia adelante. Lo respetaremos, con el deseo de poder dedicarle un trofeo”, concluyó Gattuso.

