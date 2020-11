Ver Liverpool vs. Atalanta ONLINE EN VIVO | ¡Revancha en Inglaterra! Liverpool y Atalanta se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre por la cuarta jornada del Grupo D de la Champions League 2020. El partido está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) en el mítico Anfield Roald y contará con transmisión EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica. Además podrás seguirlo GRATIS y ONLINE a través de ESPN Play.

Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de Liverpool vs. Atalanta EN VIVO en esta nota. La República Deportes te trae la previa del partido por Champions League 2020, así como todas las incidencias, goles, mejores jugadas y el resumen del torneo europeo.

Liverpool llega con los ánimos al tope. El conjunto de Jürgen Klopp viene de vencer por 3-0 a Leicester City en la Premier League y enfrentará a un Atalanta que ya derrotó en la Champions League. Los Reds golearon por 5-0 al equipo del ‘Papu’ Gómez en la tercera fecha del Grupo D con un hat-trick de Diogo Jota y los tantos de Mohamed Salah y Sadio Mané.

En lo que respecta a la competición internacional, Liverpool ganó todos sus duelos, anotó ocho tantos y no ha recibido goles. Para este duelo, Klopp le dará un descanso al senegalés Mané y usará a Salah, Jota y Firmino en el ataque. El capitán Jordan Henderson no se encuentra totalmente recuperado, por lo que el alemán no lo arriesgará y usará al juvenil Jones.

Por su parte, Atalanta necesita de una victoria para quedarse con el segundo lugar del Grupo D y repetir el accionar de la temporada anterior, donde llegaron hasta los cuartos de final. Sin embargo, su presente no es muy bueno, ya que hace cuatro partidos no ganan y están ubicados en la sétima posición de la Serie A.

Ante Liverpool, el entrenador Gian Piero Gasperini hará uso de Alejandro ‘Papu’ Gómez, el colombiano Duván Zapata y Luis Muriel. De este partido depende su posible clasificación a octavos.

¿A qué hora ver Liverpool vs. Atalanta?

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Atalanta?

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play

Brasil: TNT Go, TNT Brasil, Esporte Interativo Plus

Liverpool vs. Atalanta: alineaciones probables

Liverpool: Alisson; N Williams, R Williams, Matip, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Jota.

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica, Gomez; Zapata, Muriel.

Liverpool vs. Atalanta: anteriores previos

Este será el segundo duelo entre Liverpool y Atalanta en toda la historia. En el primero, los Reds golearon por 5-0 con una sobresaliente actuación del portugués Diogo Jota.

