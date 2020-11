Harry Kane se convierte en el objetivo principal del Manchester City

El Manchester City, uno de los equipos más poderosos del mundo, siempre tiene protagonismo en cada mercado de fichajes, aun cuando la pandemia de coronavirus provocó una crisis financiera en varios clubes del mundo. Por eso, la directiva tendría planeado la contratación de un emblema del Tottenham de José Mourinho: Harry Kane.

Según informó The Independent, el goleador inglés fue una de las condiciones que el ‘Pep’ Guardiola exigió a la hora de renovar su vínculo contractual con los ‘citizens’. Al igual que Eurosport, la información apunta a que el estratega español habría pedido a la directiva del City que inicie los trabajos para saber qué posibilidad real existe de contar con los servicios de Kane.

En la presente temporada, el delantero de los Spurs lleva anotados siete goles y acumula nueve asistencias en misma cantidad de partidos disputados durante la Premier League. De acuerdo con la última actualización del portal Transfermarkt, el precio de la ficha de Harry bordea los 120 millones de euros, incluso podría costarle más dinero al equipo que quiera contar con sus servicios.

Guardiola considera que Harry Kane puede ser la punta angular en su equipo para conseguir el título que no alza desde el 2011 con Barcelona: la Champions League. El capitán de la selección inglesa ha sido voceado en los clubes más importantes de toda Europa, pero se mantiene fiel al Tottenham.

Messi no va

Por otro lado, se supo que Manchester City no tiene planeado contar con los servicios de Lionel Messi para la próxima temporada. Según Sky Sports, la directiva considera que el fichaje del argentino podría ser contraproducente con los objetivos de la institución dada su avanzada edad.

“Las puertas del Manchester City están cerradas para Lionel Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el equipo inglés no presentará una oferta por él. Uno de los motivos es que se encuentra en el crepúsculo de su carrera”, sostuvo la periodista Semra Hunter.