German Leguía sobre Raúl Ruidíaz: “Deben hacerlo descansar un par de fechas”

Raúl Ruidíaz vive dos realidades diferentes con su club y selección peruana. Mientras que en Estados Unidos es el goleador del Seattle Sounders y ha sido elegido en el once ideal de la MLS 2020, en el conjunto nacional no anota desde hace dos años. Su última conquista fue ante Islandia, en un amistoso jugado en Nueva Jersey en 2018. Cabe resaltar que con la camiseta de la Bicolor, Ruidíaz disputó 46 partidos y solo pudo anotar en cuatro ocasiones.

Bajo este panorama, el exjugador y mundialista de la selección peruana German Leguía se pronunció sobre la falta de gol de la ‘Pulga’. “Es así, no la metió y la mochila se va cargando. Ahora ya tiene miedo de fallar el gol y eso es lo más feo que hay”, empezó el popular ‘Cocoliche’ en conversación con La República Deportes.

German Leguía prosiguió y reveló que Raúl Ruidíaz debería concentrarse en su equipo por el momento: “Yo creo que debe descansar y regresar tranquilo, con más fuerza. Ahorita tendrían que esperarlo para que tome aire, se tranquilice porque si entra y no hace gol, las críticas van a ser tanto para Ruidíaz como para Gareca”.

Consultado sobre si una manera de proteger a Ruidíaz era no hacerlo jugar en el equipo titular, Leguía creía que no, incluso dijo era uno de los pocos que pedía que insistieran con él; sin embargo, tras los últimos partidos ha cambiado de parecer. “En el último partido que entró, lo hizo con freno en mano. Como si no quisiera saber nada. Creo que hacerlo descansar un par de fechas y después llamarlo, sería bueno”, añadió el exjugador de Universitario de Deportes.

Por último, Germán Leguía consideró que la ‘Pulga’ no debería ser convocado a la selección nacional en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022: “No deben llamarlo para que la gente lo extrañe y después lo pidan. Así es el fútbol”.

