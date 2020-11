Previo al partido de Perú vs. Chile por Eliminatorias a Qatar 2022, Reinaldo Rueda, entrenador del conjunto sureño, hizo notar su incomodidad con el Inter de Milán por la reciente moleta que sintió Alexis Sánchez en los entrenamientos de su selección, que pondría en riesgo su participación en el ‘Clásico del Pacífico’.

“Los jugadores de Chile, por su selección se hacen matar. Han estado algunos, en una situación extrema, pero quisieron estar acá. Ojalá, así como los respetamos a ellos (Inter de Milán), ellos nos respetaran a nosotros, a nuestro cuerpo técnico”, disparó Reinaldo Rueda. “Ojalá nos hubieran hecho caso y hubieran cuidado a Alexis Sánchez como lo hacemos nosotros. No es solo una dirección, nos debemos respetar unilateralmente”, agregó el estratega de la Selección chilena.

Pero no solo fue eso. El colombiano adelantó que el delantero chileno tendrá una nueva práctica esta tarde y, luego de la evaluación médica, el DT tomará la decisión de si será incluido o no en el Perú vs. Chile que se jugará en Santiago por Eliminatorias Qatar 2022.

“Cada partido da puntos vitales que, al final, suman. Sin autoengañarnos, hicimos dos muy buenos juegos, pero no ha sido suficiente”, indicó Rueda, consciente de que amerita esos tres puntos para seguir pugna por la clasificación al torneo mundial.

Quien también opinó sobre el tema fue Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile (ANFP). “Tenemos que sumar. Estamos a un punto, actualmente. Un punto mezquino que tendría que haber sido má. Nootros tenemo que ir por lo seis puntos (contra Perú y Venezuela)”, dijo Milad. “Eso es lo ideal, lo que nos sirve, lo que nos mantiene en carrera, vigentes. Es una claificatoria muy estrecha. Vieron cómo juegan Colombia, Paraguay y Ecuador. Tienen muy buen nivel futbolístico”, sentenció.