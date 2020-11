Gladys Tejeda y su mirada hacia el futuro

La pandemia trastocó su plan de trabajo, pero no sus objetivos y sueños. Gladys Tejeda, ya clasificada a Tokio 2020 y a punto de retomar las competencias, lanza un curso virtual para todos los amantes del running.

¿En qué consiste el curso?

Esta pandemia nos golpeó bastante, sobre todo a la gente sedentaria, al que se sobrepasó de peso, entonces lo que queremos es que la gente esté en actividad. Lo estamos dividiendo en cuatros puntos importantes: preparación física, la técnica de carrera, los ejercicios funcionales y lo más importante es difundir mis experiencias, mis secretos, mi forma y estilo de vida, mis rutinas diarias, todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria como deportista. Así pueden guiarse y aprender de manera más integral el deporte.

¿Las personas interesadas cómo pueden ser parte?

Es un curso online que se puede seguir desde la plataforma de Netzun.com, desde cualquier dispositivo. Estoy encantada y emocionada de poder impartirles como coach. Yo soy docente de educación primaria y me gusta mucho que aprendan. A inicios, por lanzamiento tendrá el precio módico de 49,90 soles.

¿A quiénes está dirigido?

A todo el pueblo peruano en general, a los que les encanta y están inmersos en lo que es el running. Obviamente a las personas que ya lo practican y que desean seguir mejorando, informándose, innovándose y realizar esto de una forma específica además de correcta. No hay excepciones.

¿Cuál será el destino de los recaudado?

A un proyecto que tengo ya desde años atrás con niños y jóvenes que realmente quieren llegar al alto rendimiento en la región Junín. Lo recaudado servirá para darles el soporte para que puedan seguir adelante y representar a su región, a su país, en el alto rendimiento. Mañana más tarde, ellos darán mucho que hablar. Hay mucho talento, muchos niños con esa fiebre de querer imitar a un deportista o quieren ser igual que Gladys Tejeda, lo que yo quiero es apoyarlos a ellos.

¿Volverás a competir el próximo mes?

Tengo una invitación para una competencia en Taiwán, es la Maratón Taipei del 20 de diciembre. Estoy entrenando muy duro y esta competencia servirá para verificar cómo estoy finalizando el 2020 y qué más se puede hacer para el 2021 para recuperar todos estos meses que se han perdido por la pandemia. Espero hacer un buen papel, para eso estoy afinando todas las armas correspondientes.

¿Cuál es tu plan de entrenamiento?

Tengo programado un entrenamiento de base en Colombia. Lo haré en Paipa, Boyacá ( 2500 m s.n.m.), que me ayudará bastante para afinar lo que es la velocidad y estar lista para Taiwán. El entrenamiento lo haré del 6 de noviembre al 6 de diciembre .

¿Harás un trabajo especial el próximo año de cara a Tokio 2020?

Estamos trabajando enmarcados con el IPD, ahí tenemos un programa especial de Tokio 2020. Este fue cerrado cuando entramos en cuarentena y se va a reabrir. Además, me gustaría y tengo planeado hacer una base de preparación en Kenia a principios del 2021, esto gracias al apoyo que estoy recibiendo del COI, IPD, de la World Athletics y de mis sponsors, que son un soporte para tener objetivos mucho más ambiciosos.

Se habló mucho de que podrías llegar en desventaja a los Juegos Olímpicos por tu edad (35 años), ¿qué opinas al respecto?

Si uno quiere se puede limitar, depende de cada deportista. Yo me siento con toda la energía, me siento en mi mejor momento, más cuajada, más llena de experiencia. Hoy en día, hay atletas que han roto récords en mundiales de maratón con 36-37 años, incluso con más edad. Sigo aprendiendo, mejorando en cuestión de técnica, no hay nada que pueda convertirse en un obstáculo, menos la edad. Incluso estoy pensando en hacer algo bueno hasta París 2024 porque está muy cerca. La maratón es un camino largo y hay que estar fortalecidos, eso se consigue a lo largo de los años. Pasando los 34 años puedes ser un atleta bastante fuerte.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.