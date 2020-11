Europa League EN VIVO: programación y canales para ver la fecha 3 de la fase de grupos

La tercera fecha de la fase de grupos en la Europa League 2020/2021 se juega este jueves 5 de noviembre, una jornada en la que destacan los enfrentamientos Milan vs. Lille, Arsenal vs. Molde FK y Ludogorets vs. Tottenham.

El equipo Rossonero, líder del grupo H con seis puntos, se medirá contra su escolta, que suma cuatro unidades, y podría empezar a asegurar el pase a la siguiente ronda con un nuevo triunfo. En el caso de los Gunners, tendrán un choque de punteros por el grupo B contra la escuadra noruega. Ambos se encuentran en el primer lugar con seis puntos.

Tottenham, por su parte, tratará de reponerse de la sorpresiva derrota en casa por 1-0 ante el Royal Antwerp de Cristian Benavente. Ludogorets de Bulgaria será el rival a vencer para el equipo dirigido por José Mourinho, que marcha en el segundo puesto del grupo J con tres puntos.

Repasa aquí la programación completa de la próxima fecha de la Europa League, con el horario (según la zona horaria de Perú) y los canales para ver EN DIRECTO estos partidos.

Europa League: estos son los partidos de la fecha 3 en la fase de grupos

Jueves 5 de noviembre

Hora Partido Canal 12.55 a. m. Hapoel Beer Sheva vs. Bayer Leverkusen ESPN 3 12.55 a. m. Lech Poznan vs. Standard Lieja ESPN Play 12.55 a. m. Benfica vs. Rangers Fox Sports 2 12.55 a. m. Slavia Praga vs. Niza ESPN Play 12.55 a. m. PAOK Salónica vs. PSV ESPN Play 12.55 a. m. Real Sociedad vs. AZ Alkmaar ESPN Play 12.55 a. m. Ludogorets vs. Tottenham ESPN 12.55 a. m. Roma vs. CFR Cluj Fox Sports 12.55 a. m. Rijeka vs. Napoli ESPN Play 12.55 a. m. Omonia Nicosia vs. Granada ESPN Play 12.55 a. m. Rapid Viena vs. Dundalk ESPN Play 12.55 a. m. Sivasspor vs. Qarabag ESPN Play 3.00 p. m. Villarreal vs. Maccabi Tel-Aviv ESPN Play 3.00 p. m. Royal Antwerp vs. LASK ESPN Play 3.00 p. m. Dinamo Zagreb vs. Wolfsberg ESPN Play 3.00 p. m. Feyenoord vs. CSKA Moscú ESPN Play 3.00 p. m. Arsenal vs. Molde FK ESPN 3 3.00 p. m. Leicester City vs. Sporting Braga Fox Sports 3.00 p. m. AC Milan vs. Lille ESPN 3.00 p. m. Young Boys vs. CSKa Sofía ESPN Play 3.00 p. m. Hoffenheim vs. Slovan Liberec Fox Sports 2 3.00 p. m. Estrella Roja vs. Gent ESPN Play 3.00 p. m. Celtic vs. Sparta Praga ESPN Play 3.00 p. m. Zorya vs. AEK Atenas ESPN Play

Tabla de posiciones Europa League 2020

Grupo A

Club PJ DG PTS Cluj 2 2 4 Roma 2 1 4 Young Boys 2 -1 1 CSKA Sofía 2 -2 1

Grupo B

Club PJ DG PTS Arsenal 2 4 6 Molde FK 2 2 6 Dundalk 2 -2 0 Rapid Viena 2 -4 0

Grupo C

Club PJ DG PTS Leverkusen 2 3 3 H. Beer Sheva 2 1 3 Slavia Praga 2 -1 3 Niza 2 -3

Grupo D

Club PJ DG PTS Benfica 2 5 6 Rangers 2 3 6 Lech Poznan 2 -3 0 Standard Lieja 2 -5 0

Grupo E

Club PJ DG PTS Granada 2 1 4 PSV 2 0 3 PAOK Salónica 2 0 2 Omonia Nicosia 2 -1 1

Grupo F

Club PJ DG PTS AZ Alkmaar 2 4 6 Napoli 2 0 3 Real Sociedad 2 0 3 Rijeka 2 -4 0

Grupo G

Club PJ DG PTS Leicester City 2 4 6 Braga 2 4 6 AEK 2 -4 0 Zorya 2 -4 0

Grupo H

Club PJ DG PTS Milan 2 5 6 Lille 2 3 4 Celtic 2 -2 1 Sparta Praga 2 -6 0

Grupo I

Club PJ DG PTS Villarreal 2 2 6 M. Tel-Aviv 2 2 6 Sivasspor 2 -3 0 Qarabag 2 -3 0

Grupo J

Club PJ DG PTS Royal Antwerp 2 2 6 Tottenham 2 2 3 LASK 2 -2 3 Ludogorets 2 -2 0

Grupo K

Club PJ DG PTS Wolfsberg 2 3 4 CSKA Moscú 2 0 2 Dinamo Zagreb 2 0 2 Feyenoord 2 -3 1

Grupo L

Club PJ DG PTS Hoffenheim 2 5 6 Estrella Roja 2 2 3 Slovan Liberec 2 -3 0 Gent 2 -4 0

Europa League por ESPN Play

La mayoría de partidos de la fase de grupos de la Europa League son transmitidos por ESPN Play, servicio de streaming en el que además podrás disfrutar de las principales competencias futbolísticas de Europa y Sudamérica. Puedes acceder al mismo a través de cualquiera de los siguientes dispositivos:

Computadoras Apple y Windows

Teléfonos móviles Android y IOS

Televisores: LG Smart TV, Samsung Smart TV y SONY

Android TV, Apple TV y Chromecast

