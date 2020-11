Jefferson Farfán felicitó a ‘Chicho’ Salas por su primer triunfo como DT de Alianza Lima

Técnico que debuta, gana. Así reza un dicho conocido en el mundo del fútbol. Si bien esta máxima no siempre se cumple, en el caso de Guillermo Salas no solo resultó efectiva, sino que además lo hizo por medio de un abultado resultado: 4-0 para Alianza Lima ante Melgar, marcador con el que cortó la mala racha de seis derrotas consecutivas del equipo victoriano. Los hinchas blanquiazules, desde luego, festejaron el gran triunfo de su equipo, celebración a la que no fue ajena Jefferson Farfán.

El delantero de la selección peruana publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de felicitación para ‘Chicho’, quien asume de forma provisional las riendas del conjunto aliancista tras hacerse efectiva la destitución de Mario Salas.

“Bravo narizón. Vamos mi Alianza”, escribió ‘Jeffry’ en una de sus historias de la conocida red social junto a una imagen de Salas en su labor de estratega. La familiaridad entre ambos viene de su etapa como compañeros en tienda íntima durante los años 2001 y 2004.

Mensaje de Jefferson Farfán para Guillermo Salas. Foto: Instagram

‘Chicho’ Salas: “El equipo está comprometido”

Finalizado el partido, Guillermo Salas compartió sus impresiones acerca del cambio de actitud que se notó en sus jugadores. “Los muchachos se vienen sacrificando, lamentablemente los resultados no acompañaban, pero uno veía actitud y compromiso. Los que hemos estado afuera sufrimos con esto, fuimos conscientes de la situación. El equipo está comprometido y quiere salir de este momento. Estoy contento por ellos, por la institución y la hinchada”, declaró para Gol Perú.

Con el triunfo sobre Melgar, Alianza Lima consiguió su primera victoria en la Fase 2 de la Liga 1 y alivió un poco su situación en la tabla acumulada, donde marcha en el decimotercer puesto con 25 puntos. La próxima jornada, los blanquiazules buscarán tres puntos más ante Deportivo Llacuabamba, equipo seriamente comprometido con el descenso.

Así fue la goleada 4-0 de Alianza sobre Melgar

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.