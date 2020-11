Cristiano Ronaldo llegó al tercer lugar de máximos goleadores de la historia, según MisterChip

Luego de perderse cuatro partidos de la Juventus por dar positivo a coronavirus, Cristiano Ronaldo reapareció de la mejor forma posible en el último triunfo de la Vecchia por 4-1 sobre Spezia, en la fecha 6 de la Serie A, encuentro en el que convirtió dos goles en apenas 35 minutos. Con su doblete, 'CR7′ se consolidó como el goleador de su club en el torneo, pero también estiró su propia estadística y alcanzó un lugar privilegiado en la historia del fútbol mundial.

El reconocido periodista deportivo Alexis Tamayo, MisterChip, publicó en sus redes sociales un listado de los seis jugadores con mayor cantidad de goles a nivel profesional de todos los tiempos. En dicha relación, el delantero portugués ocupa el tercer lugar con 744 anotaciones en 1.020 partidos.

Precisamente fueron sus dos últimos goles los que le permitieron a Ronaldo desplazar al exfutbolista brasileño Romario, quien totaliza 743 tantos en 961 duelos según los registros de MisterChip.

Cristiano ya es el TERCER MÁXIMO GOLEADOR en TODA la historia del fútbol profesional. Ha superado a Romário.



759 Josef Bican 🇨🇿🇦🇹 (en 495 partidos)

757 Pelé 🇧🇷 (815)

744 CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 (1020)

743 Romário 🇧🇷 (961)

707 Lionel Messi 🇦🇷 (879)

706 Ferenc Puskás 🇭🇺🇪🇸 (718) pic.twitter.com/u5D4U6kCqK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2020

Los dos artilleros que aún tiene por delante el ‘Bicho’ son el tres veces campeón del mundo con la Canarinha Pelé (757 goles en 815 partidos) y el mítico delantero austrocheco Josef Bican, quien, de acuerdo a su promedio, convertía 1,5 tantos por duelo (759 goles en 495 partidos).

Por su parte, Lionel Messi se sitúa en el quinto lugar con 707 goles en 879 partidos, mientras que la sexta ubicación es para Ferenc Puskás, con un promedio muy cercano al gol por partido (706 tantos en 718 juegos).

Cristiano Ronaldo: “Ha vuelto el ‘Cris’ de siempre”

“Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”, declaró Cristiano para Sky Sports tras vencer al Spezia.

