Jefferson Farfán no sería convocado para los partidos ante Chile y Argentina por lesión

Jefferson Farfán sería el gran ausente en la lista de convocados de la selección peruana que dará Ricardo Gareca este viernes para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Foquita’ analiza someterse a una intervención de limpieza del cartílago en su rodilla izquierda, la misma que fue operada en el 2019, y no estaría apto para jugar en la próxima fecha doble de clasificatorias.

“A sugerencia del cuerpo médico que lo asiste, Jefferson Farfán analiza someterse mañana a una limpieza de cartílago de rodilla. Esa intervención lo alejará al menos tres semanas de los entrenamientos. Si decide operarse, quedará fuera de los partidos ante Chile y Argentina”, publicó Carlos Salinas, director de Líbero.

A sugerencia del cuerpo médico que lo asiste, Jefferson Farfán analiza someterse mañana a una limpieza de cartílago de rodilla. Esa intervención lo alejará al menos tres semanas de los entrenamientos. Si decide operarse, quedará fuera de los partidos ante CHI y ARG. — Carlos Salinas (@SalinasDeportes) October 30, 2020

El presente de Jefferson Farfán no era el mejor y no necesariamente por no tener club, sino porque su estado físico está bajo observación luego de presentar dolencias que no le permitieron arrancar en el primer partido contra Paraguay.

Precisamente, el atacante de 36 años ingresó en el segundo tiempo por Christian Cueva en el empate 2-2 en Asunción, y luego completó los 90 minutos en la derrota frente a Brasil por 4-2 en el estadio Nacional donde salió como capitán.

Las opciones de Gareca ante Chile y Argentina

Raúl Ruidíaz es considerado la mejor opción para la selección peruana en los encuentros que disputará ante Chile y Argentina, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, ¿por qué? Según la filosofía de Ricardo Gareca, Gianluca Lapadula amplía las opciones del equipo nacional, pero no determina ni asegura su ingreso en el once titular, menos cuando la documentación correspondiente no ha sido concretada y se mantiene en espera.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.