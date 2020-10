Oscar Ruggeri y una dura confesión sobre Boca Juniors: “Gracias a Dios me fui a River”

Oscar Ruggeri es uno de los grandes futbolistas de la historia. El ‘Cabezón’ salió campeón del mundo con River Plate y con la selección argentina; sin embargo, antes de su historia ganadora hubo una época oscura.

“Yo no estaba en un grande. Boca Juniors en ese momento no era grande, era de lo peor. Jugué seis años y cobré una vez, en el 81 cuando vino Maradona. De ahí arreglamos las cosas y salimos campeón, nos fue bien. Después, los demás años no cobré nunca. Yo firmé un contrato y nunca más, quedé libre", aseveró Ruggeri sobre los duros momentos que vivió.

El ‘Cabezón’ dejó claro que lo único que deseaba era jugar al fútbol en un equipo grande y River Plate le abrió las puertas para hacerlo. Desde ese momento ha sido feliz con la decisión que tomó.

“Gracias a Dios me fui a River, por todo lo que vino después. Mundial del 86, campeón con River en el 86 de todo lo que se jugó. Todas las copas habidas y por haber se jugaron y las ganamos. Me dieron la posibilidad de seguir con mi carrera, en Boca era imposible”, indicó Ruggeri en 90 minutos de fútbol.

El exfutbolista aseguró que en Boca Juniors era impresentable porque los dirigentes eran malos y que son ellos los que hacen que un club sea grande o chico con las decisiones que toman.

