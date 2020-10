Liga 1 Movistar: programación y tabla de posiciones de la segunda jornada de la Fase 2

La Liga 1 Movistar no se detiene. La segunda jornada de la Fase 2 se jugará desde este jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre con encuentros más que atractivos. Por un lado, Universitario tiene la consigna de mantener su liderato, tanto en el Grupo A como en el acumulado; mientras que Sporting Cristal buscará seguir a la caza de los cremas. Alianza Lima, a su vez, se encuentra urgido de puntos, ya que se ubica a tres unidades de la zona de descenso.

Carlos A. Mannucci y Cusco FC abrirán la segunda fecha este jueves 29 en el Iván Elías Moreno. Tras esto, otros cinco enfrentamientos tendrán lugar el viernes 30. Sport Boys vs. Sport Huancayo en el Estadio Monumental (recinto que ya puede ser considerado en la Fase 2) a las 11.00 a. m. y, en ese mismo horario, Cantolao chocará con Atlético Grau en La Videna. Por la tarde, Alianza Lima vs. Deportivo Municipal en el Alberto Gallardo (1.15 p. m.), mientras que los últimos cotejos estarán protagonizados por Sporting Cristal vs. Carlos Stein en Ate (3.30 p. m.) y César Vallejo vs. Deportivo Llacuabamba en La Videna (3.30 p. m.).

El sábado 31 llega con cuatro enfrentamientos: Cienciano y UTC se enfrentarán en el Iván Elías Moreno (11.00 a. m.), Universidad San Martín y Deportivo Binacional chocarán en el Alejandro Villanueva (1.15 p. m.), Alianza Universidad Huánuco y Universitario Deportivo se medirán en el recinto de Villa El Salvador (3.30 p. m.) y, por último, Ayacucho FC y FBC Melgar cerrarán la jornada en Matute (6.00 p. m.).

Programación Fecha 2 - Fase 2

FECHA PARTIDO HORA ESTADIO GRUPO Jueves 29/10 Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC 3.30 p. m. Iván Elías Moreno B Viernes 30/10 Sport Boys vs. Sport Huancayo 11.00 a. m. Monumental B Viernes 30/10 A. Cantolao vs. Atlético Grau 11.00 a. m. Videna FPF A Viernes 30/10 Alianza Lima vs. D. Municipal 1.15 p. m. Alberto Gallardo B Viernes 30/10 Sporting Cristal vs. Carlos Stein 3.30 p. m. Monumental A Viernes 30/10 César Vallejo vs. D. Llacuabamba 3.30 p. m. Videna FPF B Sábado 31/10 Cienciano vs. UTC 11.00 a. m. Iván Elías Moreno A Sábado 31/10 San Martín vs. D. Binacional 1.15 p. m. Alejandro Villanueva A Sábado 31/10 Alianza UDH vs. Universitario 3.30 p. m. Iván Elías Moreno A Sábado 31/10 Ayacucho FC vs. FBC Melgar 6.00 p. m. Alejandro Villanueva B

Tabla Grupo A

NRO EQUIPO PJ PG PE PP PTOS 1 UTC 1 1 0 0 3 2 Sporting Cristal 1 1 0 0 3 3 Carlos Stein 1 1 0 0 3 4 Universitario de Deportes 1 1 0 0 3 5 Universidad San Martín 1 1 0 0 3 6 Cienciano 1 0 0 1 0 7 Cantolao 1 0 0 1 0 8 Atlético Grau 1 0 0 1 0 9 Alianza Universidad Huánuco 1 0 0 1 0 10 D. Binacional 1 0 0 1 0

Tabla Grupo B

NRO EQUIPO PJ PG PE PP PTOS 1 D. Llacuabamba 1 1 0 0 3 2 Cusco FC 1 1 0 0 3 3 César Vallejo 1 1 0 0 3 4 Ayacucho 1 1 0 0 3 5 Deportivo Municipal 1 0 1 0 1 6 Sport Huancayo 1 0 1 0 1 7 Carlos A. Mannucci 1 0 0 1 0 8 Alianza Lima 1 0 0 1 0 9 FBC Melgar 1 0 0 1 0 10 Sport Boys 1 0 0 1 0

Tabla Acumulada

NRO EQUIPO PJ PG PE PP PTOS 1 Universitario de Deportes 20 14 4 2 45 2 Sporting Cristal 20 10 6 4 36 3 César Vallejo 20 9 9 2 36 4 Sport Huancayo 20 10 6 4 36 5 UTC 20 8 8 4 32 6 Ayacucho FC 20 8 6 30 7 Carlos A. Mannucci 20 7 8 5 29 8 Alianza Universidad Huánuco 20 8 5 7 29 9 FBC Melgar 20 7 7 6 28 10 Cienciano 20 8 3 27 11 Cusco FC 20 6 8 24 12 San Martín 20 6 6 8 24 13 Deportivo Binacional 20 6 5 9 23 14 Alianza Lima 20 5 7 8 22 15 Deportivo Municipal 20 4 10 6 22 16 Academia Cantolao 20 6 4 10 22 17 Carlos Stein 20 5 6 9 20 18 Sport Boys 20 5 5 10 19 19 Atlético Grau 20 3 8 9 17 20 Deportivo Llacuabamba 20 3 5 12 14

