Prensa mexicana sobre el caso Lapadula: “El italiano que le quitaría el puesto a Ormeño”

Gianluca Lapadula obtuvo este lunes su partida de nacimiento como peruano y continúa con los trámites para obtener su DNI y ser elegible por la selección peruana. La noticia ha sido seguida por los medios mexicanos, que informaron sobre la posible convocatoria del atacante del Benevento de la Serie A, indicando que podría quitarle oportunidades a Santiago Ormeño.

El portal Medio Tiempo tituló: “Gianluca Lapadula, el italiano que le quitaría un lugar a Santiago Ormeño en Perú”. “El delantero mexicano de origen peruano, Santiago Ormeño, sería uno de los grandes afectados con la convocatoria de Lapadula, pues, ante la ausencia de atacantes, se vislumbraba la posibilidad de ser tomado en cuenta por el Tigre Gareca, pero el propio DT lo descartó de momento”, agregó el medio.

Ormeño sobre Lapadula

Hace una semana, Santiago Ormeño se pronunció sobre la posibilidad de que Gianluca Lapadula sea convocado por Ricardo Gareca a la Blanquirroja. El atacante de Puebla aseguró que, pese a que la primera vez ‘Lapagol’ descartó a la selección, merece una nueva oportunidad.

“Tal vez en otro momento a Lapadula no le interesaba la selección peruana y ahora sí , entonces, por qué no darle una oportunidad. No he visto a Lapadula como jugador, pero sí en redes sociales, sé que se hizo un tatuaje”, expresó.

FPF envió carta a Benevento

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta de reserva al Benevento de la Serie A para que Gianluca Lapadula pueda estar ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. Según el diario Líbero, la FPF envió la misiva por Lapadula y ya se encuentra en poder de la directiva del Benevento de Italia.

