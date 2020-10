García Pye sobre Lapadula: “Así nos llame, si no tiene pasaporte no va a poder venir”

Las últimas declaraciones de Gianluca Lapadula acerca de su relación con el Perú avivaron los rumores acerca de un supuesto interés suyo en jugar por la selección. El futbolista dijo que, en caso de que así sea, el primero en saberlo sería el técnico Ricardo Gareca. No obstante, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no tienen como prioridad recibir una llamada del delantero para discutir una posible convocatoria, aseguró Antonio García Pye.

“No sé si se habrá comunicado con alguien de nuestro entorno, al menos conmigo no, habría que preguntarle uno por uno a ver si ha llamado, no es algo que me quita el sueño si me llama o no, así me llame si no tiene pasaporte no va a poder venir”, manifestó el gerente de selecciones de la FPF en diálogo con América Deportes.

“Para ser seleccionable primero tiene que hacerse peruano y para eso no tiene que pedirnos permiso, yo he visto tatuajes pero no un DNI y pasaporte. Puede sacar su DNI en cualquier momento en la medida que tenga sus documentos en regla, no creo que demore mucho”, agregó el directivo.

Gianluca Lapadula tiene 30 años y juega en el Benevento Calcio de la Serie A de Italia. Foto: EFE

La opinión de García Pye se asemeja mucho a la de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, quien hace unos días declaró que Lapadula “tiene que tramitar el DNI, no se lo van a dar por hacerse un tatuaje. Nosotros queremos ver DNI y que FIFA determine si es elegible o no”.

Néstor Bonillo: “Lapadula no es seleccionable”

En tanto, desde el entorno mismo de la selección peruana también negaron cualquier contacto con el jugador e incluso señalaron que, por el momento, este no es apto para ser incluido en una convocatoria.

“No es un jugador seleccionable. En la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador”, dijo hace poco el preparador físico Néstor Bonillo en el programa Fútbol como Cancha.

