Aldair Rodríguez tras ser presentado en América de Cali: “Nadie me regaló nada” [VIDEO]

Con el ánimo al tope por su primera experiencia en el extranjero, Aldair Rodríguez habló este sábado en conferencia de prensa acerca de sus expectativas en América de Cali, su nuevo equipo. El delantero no confirmó su presencia en el duelo de este domingo contra Atlético Nacional, pero aseguró que estará a disposición de su entrenador si este decide hacerlo jugar.

"Vengo aportar mi granito de arena y a conseguir los objetivos que se ha trazado el grupo. Estamos listos para viajar con el plantel y sumar tres puntos. Tuve oportunidad de conversar con el técnico, pero aún no hemos hablado de mi debut, así que estoy concentrado con los muchachos para el próximo partido y así poder tener minutos”, dijo el exjugador de Binacional, quien ya fue inscrito en la liga colombiana.

Sobre su llegada al club escarlata, Rodríguez consideró que esta se produjo como consecuencia de su esfuerzo. “Estoy contento por la oportunidad que se me presenta, era lo que yo buscaba, uno de los objetivos que me había trazado. Trabajé duro por esto, nadie me regaló nada y hoy, estando acá, tengo hambre (de triunfo), ganas de hacer las cosas bien. Creo que esta liga me servirá mucho para aportarle más cosas a mi juego”, manifestó.

Por último, reveló que conversó con Ricardo Gareca y algunos exjugadores peruanos con pasado en el club caleño para conocer más acerca de su historia. “El profesor me felicitó y más que todo me dio las pautas que se necesitan para hacer las cosas bien en el club. Me habló de la historia del equipo, me dijo que él fue feliz de jugar aquí. Los exfutbolistas peruanos que jugaron acá me hablaron bien del equipo. Estoy contento por ser parte del América”, afirmó.

Peruanos en el extranjero, últimas noticias:

