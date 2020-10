Selección peruana femenina: Doriva Bueno dio a conocer la lista de convocadas

Las jugadoras de selección peruana femenina acudieron el pasado miércoles 14 de octubre a las instalaciones de la FPF para realizarse pruebas de descarte de coronavirus y de esta manera poder ser parte del primer entrenamiento desde que se reanudó el fútbol en el país. Estas prácticas se realizarán desde el 19 al 24 de este mes.

El entrenador de la Bicolor, Doriva Bueno, dio a conocer este jueves 15 la lista de convocados a la selección mayor para este primer microciclo a llevarse a cabo en Cieneguilla y que servirá como preparación para la novena edición de la Copa América Femenina, la cual se desarrollará en 2022.

Estas son las futbolistas convocadas por el profesor Doriva Bueno para el microciclo de la @SeleccionPeru 🇵🇪 Femenina Absoluta, quienes trabajarán del 19 a 24 de octubre. #ArribaPerú 🙋‍♀️ pic.twitter.com/raBiTrqqY9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 17, 2020

Cabe mencionar que el técnico brasileño solamente podrá contar con las futbolistas que militan en el fútbol peruano. Sin embargo, el torneo femenino aún no comienza y las respectivas autoridades aún no se han pronunciado al respecto; por lo que no se sabe si habrá campeonato este año o no.

Las jugadoras que se encuentran en el exterior son: la arquera Maryory Sánchez del Deportivo Cali de Colombia, Katarina Comesaña de la MLS, Pierina Núñez del EDF Logroño de España y Steffani Otiniano de AS Minas ICESP de Brasil. Por otro lado, Dorivar ha llamado a nueve deportistas de Universitario, club campeón de la temporada pasada.

Selección peruana femenina y la lista de convocadas del técnico Doriva Bueno

Las convocadas a la selección peruana son: Gladys Dorador, Yoselin Miranda, Rosa Castro, Emily Flores, Karla López, Stephannie Vásquez, Xioczana Canales, Catherine Bringas, Annie del Carpio, Kiara Ortega, Kiara Larrea, Fabiola Herrera, Cindy Novoa, Scarleth Flores, María José López, Alison Reyes, Xiomara Canales, Silvana Alfaro, Fiorella Valverde, Even Pizango, Geraldine Cisneros y María José Cáceres.

Fútbol femenino, últimas noticias

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.