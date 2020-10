Rodrigo Vilca marcó golazo en entrenamiento del Newcastle [VIDEO]

Cuando se dio a conocer la noticia del fichaje de Rodrigo Vilca por el Newcastle United de la Premier League, desde Deportivo Municipal aclararon que el volante no se uniría de inmediato al primer equipo de las Urracas, sino que antes pasaría por un periodo de adaptación para acostumbrarse al ritmo del fútbol inglés.

No obstante, el jugador de 21 años tuvo la oportunidad de entrenar con el plantel principal de su nuevo club la semana pasada, debido a que varios integrantes del mismo estuvieron ausentes con sus selecciones por la reciente fecha FIFA. Al término de esta, los jugadores del Newcastle volvieron a la institución y Vilca regresó a trabajar con el equipo sub-23, donde mostró su juego en la última sesión de prácticas al anotar un golazo.

En las imágenes compartidas por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo este se acomoda ante la marca de uno de sus compañeros y envía un zurdazo al ángulo, imposible de atajar para el portero de turno.

Como se recuerda, Rodrigo Vilca fue traspasado por el equipo edil al Newcastle por un monto cercano a los 150.000 euros. Tras concretarse la negociación, firmó contrato con el club del noreste de Inglaterra hasta el 31 de diciembre del 2024.

Vilca agradece al Newcastle

Hace un par de días, también a través de su cuenta de Instagram, el jugador envió un mensaje de agradecimiento a su nuevo equipo, al cual calificó como “un club con mucha historia”.

“Después de una semana intensa, me gustaría agradecer a Newcastle United por esta gran oportunidad que me brinda para continuar mi carrera. Las personas responsables del área deportiva me alcanzaron, a través de mi representante, un proyecto de largo plazo para seguir con mi desarrollo y crecimiento como futbolista. Estoy muy motivado y contento por esta oportunidad en un club de tanta historia. Prometo trabajar al máximo para alcanzar las expectativas puestas en mí”, escribió Vilca.

