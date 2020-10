Óscar Tabárez tras polémica en el Uruguay vs. Chile: “El VAR se instauró y hay que respetarlo”

El partido Uruguay vs. Chile quedará en la historia como el primero en el que se utilizó el VAR en unas eliminatorias de Conmebol, aunque las sensaciones que dejó su empleo fueron muy diferentes en cada bando al término del encuentro. Por un lado, los futbolistas chilenos despotricaron en contra del videoarbitraje, mientras que por el otro el técnico uruguayo, Óscar Washington Tabárez, trató de zanjar el tema al pedir que se respete la implementación de esta tecnología.

“Tenemos la postura de no hablar cuando nos ‘perjudicaron’, perjudicaron entre comillas, porque yo acepto eso. El VAR se instauró y hay que respetarlo. Obviamente el deseo es mejorarlo permanentemente para que no haya problemas en un partido. Me parece que no se debería buscar ocasiones de sentirse perjudicado para hacer una revolución y nosotros no lo hacemos”, declaró el seleccionador en conferencia de prensa.

Respecto al trámite del encuentro, Tabárez destacó el ritmo intenso de su rival y reconoció que esto les causó complicaciones en el tramo final. “Chile vino a tratar de presionar más, presentó mayor intensidad y no lo hizo tanto en el primer tanto y nos sorprendió (en el segundo), no encontramos la salida. Eso puede pasar en el fútbol”, agregó.

Penal no cobrado a Chile por mano de Coates

Jugadores chilenos protestan por el arbitraje

Finalizado el duelo, los futbolistas de la Roja hicieron sentir su molestia en las redes sociales. Claudio Bravo calificó como “robo” el penal no cobrado por una mano de Sebastián Coates en el área de Uruguay, mientras que Gary Medel, quien fue desconvocado por lesión, se sumó al reclamo de forma no explícita. “No digo nada para después no tener problemas. Pero qué terrible, Conmebol”, escribió el ‘Pitbull’ en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER Ver Brasil vs. Bolivia EN VIVO por internet GRATIS el partido por las Eliminatorias Qatar 2022

Iván Zamorano, icónico exfutbolista de Chile, también expresó su indignación por lo ocurrido en el estadio Centenario de Montevideo. “¿Hasta cuándo se permiten estos robos en Sudamérica? ¿Quién maneja a los árbitros? ¡Auténticos ladrones! Partido regalado a Uruguay”, fue el contundente mensaje de ‘Bam Bam’ en las redes.

Con información de EFE

Eliminatorias Qatar 2022, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.