Perú vs. Paraguay: cargados de ilusión

Perú inicia hoy un largo camino hacia Qatar 2022. Y es que la ‘Bicolor’ volvió a un mundial después de 36 años y lo hizo para quedarse, por lo menos bajo ese pensamiento los peruanos escucharemos el pitazo inicial del primer difícil cotejo que afrontará el equipo de todos.

En circunstancias impensadas, en medio de una pandemia, el equipo de Ricardo Gareca jugará ante un viejo conocido.

La ‘Blanquirroja’ arrancará una vez más un proceso eliminatorio ante Paraguay; sin embargo, esta vez lo hará de visita. Un cambio determinante, pero que no amilana a los dirigidos por el ‘Tigre’, a quienes las estadísticas los favorecen y motiva a ilusionarse. Si bien cada proceso es distinto, y a pesar de los cambios que el tiempo siempre trae, los rivales mantienen incólumes sus características predominantes, eso bien lo sabe Gareca, quien de no presentarse ningún inconvenientes definió el once con el que Perú saldrá hoy (5:30 p.m. Movistar/América) al campo del Defensores del Chaco. Néstor Pitana será el árbitro.

Los elegidos

En el último entrenamiento en Videna antes del viaje en chárter a Asunción, el DT dejó claro que no tiene dudas en cuanto al equipo que echará al campo. La balanza se inclinó por el 4-3- 3, en el que Raúl Ruidíaz será quien comande el ataque. El equipo estará conformado por Pedro Gallese en el arco, Luis Advíncula y Miguel Trauco de laterales, mientras que en la zaga estarán Carlos Zambrano y Luis Abram. En la volante, Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. Dejando en las bandas a André Carrillo y Christian Cueva.

Jefferson Farfán viajó con el equipo, pero debido a una molestia en la rodilla no se encuentra al 100%, por lo que no estará desde el vamos; eso sí, podría ingresar en cualquier momento dependiendo de cómo va el encuentro.

Quien tiene claro que la ‘Bicolor’ es otra luego de su vuelta a un mundial es el técnico de la ‘Albirroja’, pues no dudó en dar a conocer cómo jugará su plantel en el debut de las Eliminatorias ante Perú. “Vamos a adueñarnos del control del partido y no lo dejaremos actuar. La idea es maniatar a un equipo mundialista que con Gareca ha ganado experiencia”, señaló Eduardo Berizzo.

Y tiene razón, hoy el equipo tiene más experiencia, más recorrido y la ilusión se ha renovado. “Estoy seguro que pondrán alma, corazón y vida para defender la camiseta”, dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su última conferencia de prensa, en la que no dudó en referirse a la selección, y los millones de peruanos no dudamos de ello. ¡Vamos Perú!

“Paraguay mete pierna fuerte”

Miguel Rebosio Exdefensa de la Bicolor

“Antes siempre debutábamos con Paraguay en Lima y era emocionante, recuerdo mucho el 4-1. El delantero más complicado en ese entonces era (José Saturnino) Cardozo, le gustaba el choque y así había que jugarle, de cerca para anularlo. Le jugamos muy bien, hicimos un buen partido a una selección que era mundialista. Pero cada eliminatoria es distinta, que la gente no caiga en que si le ganamos 4-1 la última vez, ahora vamos a ir a arrasar.

Paraguay es un equipo con caras nuevas, pero siempre se ha caracterizado por no dar pelotas por perdidas, por meter pierna fuerte. Araujo, Zambrano y Abram han jugado juntos, se conocen, lo importante es que todos, titulares y suplentes, estén a la altura. El medio campo también va a ser clave, por eso me gusta que estén Aquino, Tapia y Yotún”.

“Ruidíaz es rápido y encarador”

Andrés Mendoza Exdelantero de la Bicolor

“Nunca perdí ante Paraguay. Anoté un gol en el recordado 4-1, se hizo un buen partido, estaba feliz y los chicos que están ahora deben buscar sentirse así. Lo más complicado de jugar de visita allá fue aguantar a los defensas. Siempre van fuerte, son muy rudos, les gusta el choque y sobre esto sacan diferencia. Perú no debe caer en ese juego, sabemos tratar bien la pelota. La defensa paraguaya es bien dura, pero Perú tiene como hacerle daño.

Se debe jugar como siempre, tocando, buscando espacios. ¿El delantero? Ruidíaz tiene buen tiempo en la selección, marca goles en su club, por ahí que en la selección no le ha ido tan bien, pero tiene la posibilidad de complicar, no va a chocar porque no es su tipo de juego. Deberá buscar los espacios para recibir asistencias y defi nir, es rápido, encarador”.

Partidos

Aquí podrás ver los cotejos de hoy: Uruguay vs. Chile Estadio Centenario 5:45 p.m. (Canal 15 Movistar/ 715 HD) Argentina vs. Ecuador Estadio La Bombonera 7:00 a.m. (Canal 14 Movistar / 714 HD)

