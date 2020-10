Liga 1 Movistar: revisa la programación de la fecha 17 y la tabla de posiciones de la Fase 1

A falta de tres fechas para que culmine la Fase 1 de la Liga 1 Movistar, Universitario se proclamó ganador con 38 puntos. Se convirtió en inalcanzable para sus rivales y se aseguró un lugar en las semifinales; sin embargo, los demás equipos deberán seguir batallando para sumar puntos en el acumulado y llegar con buen ritmo a la Fase 2. En esta oportunidad, te mostraremos el fixture de la fecha 17, así como la tabla de posiciones.

La jornada empezará el 8 de octubre y culminará el sábado 10. Este jueves tendremos duelos atractivos: Cienciano y Carlos Stein se enfrentarán en el Iván Elías Moreno desde las 10.30 a. m. mientras que Sporting Cristal y Deportivo Municipal chocarán desde la 1.30 p. m. en el Alejandro Villanueva. A pesar que ya no tienen chances de ganar la Fase 1, los celestes quieren llegar en óptimas condiciones para su partido ante Universitario.

El viernes 9 habrán cuatro encuentros. Deportivo Llacuabamba y Sport Huancayo jugarán en el Alberto Gallardo; Ayacucho FC vs. UTC en el Alejandro Villanueva; Alianza Universidad vs. César Vallejo y finalmente, Carlos A. Mannucci vs. FBC Melgar. Cabe resaltar que estos últimos dos cotejos se disputarán en los estadios mencionados.

La Universidad San Martín y Sport Boys abrirán la jornada del día sábado 10 en el estadio Iván Elías Moreno desde las 11.00 a. m., el siguiente duelo lo protagonizarán Academia Cantolao con Alianza Lima en el Alberto Gallardo; luego Atlético Grau vs. Cusco FC y, finalmente, Universitario contra Deportivo Binacional.

Programación fecha 17

FECHA PARTIDO HORA ESTADIO CANAL Jueves 8/10/20 Cienciano vs. Carlos Stein 10.30 a. m. Iván Elías Moreno GOLPERU Jueves 8/10/20 Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal 1.30 p. m. Alejandro Villanueva GOLPERU Viernes 9/10/20 D. Llacuabamba vs. Sport Huancayo 11.00 a. m. Alberto Gallardo DIRECTV Viernes 9/10/20 Ayacucho FC vs. Club UTC 1.00 p. m. Alejandro Villanueva GOLPERU Viernes 9/10/20 Alianza Universidad vs. César Vallejo 3.30 p. m. Alberto Gallardo DIRECTV Viernes 9/10/20 Carlos A. Mannucci vs. FBC Melgar 6.00 p. m. Alejandro Villanueva GOLPERU Sábado 10/10/20 Universidad San Martín vs. Sport Boys 11.00 a. m. Iván Elías Moreno GOLPERU Sábado 10/10/20 Academia Cantolao vs. Alianza Lima 1.15 p. m. Alberto Gallardo GOLPERU Sábado 10/10/20 Atlético Grau vs. Cusco FC 3.00 p. m. Alejandro Villanueva DIRECTV Sábado 10/10/20 Universitario vs. Deportivo Binacional 3.30 p. m. Iván Elías Moreno GOLPERU

Programación de la fecha 17 de la Fase 1. Foto: Liga 1

Tabla de posiciones fecha 17

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 Universitario 16 12 3 1 34 14 20 38 2 Carlos A. Mannucci 16 7 6 3 25 18 8 27 3 Sporting Cristal 16 7 5 4 30 19 11 26 4 César Vallejo 16 6 8 2 20 13 7 26 5 UTC 16 7 5 4 21 16 5 26 6 Sport Huancayo 16 7 5 4 19 15 4 26 7 Alianza Universidad 16 7 4 5 19 15 4 25 8 Cienciano 16 7 3 6 24 19 5 24 9 Ayacucho FC 16 6 5 5 23 18 5 23 10 Alianza Lima 16 5 7 4 18 16 2 22 11 Deportivo Binacional 16 6 4 6 20 21 -1 22 12 FBC Melgar 16 5 6 5 17 18 -1 21 13 Deportivo Municipal 16 4 7 5 17 20 -3 19 14 Cusco FC 16 5 4 7 22 26 -4 19 15 Academia Cantolao 16 5 4 7 18 29 -11 19 16 Atlético Grau 16 3 6 7 16 23 -7 15 17 San Martín 16 3 5 8 16 25 -9 14 18 Carlos Stein 16 3 5 8 14 22 -8 13 19 Sport Boys 16 3 4 9 20 31 -11 12 20 Deportivo Llacuabamba 16 2 4 10 20 34 -14 10

