Presidente de Cerro Largo sobre Universitario: Nosotros les dimos a un goleador, pero aún no cumplen con pagarnos

Universitario de Deportes goza de un buen momento en la Liga 1 Movistar gracias a su racha de victorias que lo ubican en la cima de la tabla de posiciones. El delantero uruguayo Jonathan Dos Santos es una de las figuras del actual plantel ‘crema’, quien llegó este año a préstamo desde Cerro Largo. Desde su país natal, Ernesto Dehl, presidente del club dueño de su carta pase, expresó su incomodidad por la falta de compromiso de la institución ‘merengue’.

En entrevista con UCI Deportes, Dhel afirmó que el club ‘crema’ aún no abona el dinero correspondiente al préstamo por Jonathan Dos Santos.

“Todavía la mantienen (la deuda), no se han comunicado con nosotros. Nosotros podemos esperar, pero me parece que hay que finiquitar las cosas. Nosotros nos hemos portado muy bien con Universitario, le hemos cedido un jugador que se ha transformado en figura, que es el goleador del equipo y esa deuda, si bien es un monto importante, pero no para una institución como la 'U'”, indicó el directivo uruguayo.

Por otro lado, el mandamás de Cerro Largo se mostró satisfecho por el rendimiento de Jonathan Dos Santos en Universitario; sin embargo, recalcó que su estancia en Ate tiene una fecha de vencimiento. “Es un préstamo con un vencimiento, pero en el fútbol siempre puede haber novedades y no está todo dicho. Hay que esperar al vencimiento del contrato y ver qué sucede”, apuntó.

Entonces, ¿cuál sería el futuro de Dos Santos? Según Ernesto Dehl, el representante del goleador ‘crema’ le ha hecho saber cada oferta que ha llegado a sus manos. El directivo recalcó que sí hubo interés en el Perú y Uruguay, por hacerse del delantero; sin embargo, concluyó que “hay que esperar el fin de ese contrato para tomar la determinación del caso”.

