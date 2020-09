Bayern Munich vs. Borussia Dortmund EN VIVO: cómo y dónde ver la Supercopa de Alemania

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE HOY miércoles 30 de setiembre desde el Allianz Arena, por la Supercopa de Alemania. La transmisión del partido de fútbol va GRATIS por internet vía Claro Sports a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Curiosamente ambos vienen de perder sus partidos en la Bundesliga. El elenco Bávaro cayó goleado por 4-1 ante el Hoffenheim -su primera derrota desde el 7 de diciembre de 2019-, mientras que el BVB perdió por 2-0 ante el Augsburgo.

¿Cómo llega Bayern Munich?

El Bayern, además, perdió a Leroy Sané para la Supercopa después que sufriera ante el Hoffenheim una lesión de cápsula en la rodilla izquierda. El defensa David Alaba, por su parte, tiene problemas musculares y es duda, aunque el departamento médico está trabajando para que pueda estar en el partido.

El ambiente en el Bayern, tras la derrota ante el Hoffenheim parece estar caldeado. Según informaciones del diario “Bild” en el entrenamiento a puerta cerrada hubo un incidente entre Robert Lewandowski y el francés Michael Cuisance en el que tuvo que intervenir el entrenador Hansi Flick para calmar a este último.

El Bayern ha dominado claramente los últimos enfrentamientos directos ante el Dortmund -tiene un gol diferencia de 10-0 a su favor en los últimos tres partidos- , pero el duelo de mañana tiene un carácter especial, no solo porque hay un título en juego.

¿Cómo llega Borussia Dortmund?

El Dortmund ha empezado la temporada apostado por dos jugadores de 17 años, Jude Bellingham y Giovanni Reyna, y dejando en el banquillo a Thomas Delaney y Marco Reus, que viene de una larga lesión.

Sin embargo, es posible que ante el Bayern el entrenador Lucien Favre opte por recurrir a la veteranía, siempre y cuando Reus ya tenga el estado de forma necesario para disputar un partido desde el primer minuto.

Con información de EFE

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund EN VIVO: posibles alineaciones de la Supercopa de Alemania

Bayern Munich : Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; y Lewandowski.

Borussia Dortmund : Bürki; Can, Hummels, Akanji; Piszczek, Delaney, Guerreiro; Reus, Brand; Sancho y Haaland.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 30 de setiembre ¿Dónde? Allianz Arena, Múnich ¿A qué hora? 1.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Claro Sports

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: ¿a qué hora ver la Supercopa de Alemania?

- Perú: 1.30 p. m.

- Colombia: 1.30 p. m.

- Ecuador: 1.30 p.m.

- Estados Unidos: 1.30 p. m. (ET) / 10.30 a. m. (PT)

- México: 1.30 p. m.

- Costa Rica: 12.30 p. m.

- Bolivia: 2.30 p. m.

- Paraguay: 2.30 p. m.

- Venezuela: 2.30 p. m.

- Chile: 2.30 p. m.

- Brasil: 3.30 p. m.

- Argentina: 3.30 p. m.

- Uruguay: 3.30 p. m.

- España: 8.30 p. m.

- Italia: 8.30 p. m.

- Francia: 8.30 p. m.

- Alemania: 8.30 p. m.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund : ¿En qué canales ver el partido de la Supercopa de Alemania?

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en España: Movistar+, #Vamos

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Costa Rica: Sky HD

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Alemania: ZDF, DAZN, Blue Sport

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en Estados Unidos: ESPN+

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund en: ¿Dónde se juega la Supercopa de Alemaniaa? | Mapa

El lugar donde se disputará el Bayern Munich vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Supercopa de Alemania será en el Allianz Arena, ubicado al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: ¿Dónde ver la Supercopa de Alemania?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Bayern Munich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Fútbol alemán, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.