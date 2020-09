Casillas sobre ser suplente con Mourinho: “Fue algo personal”

Iker Casillas es uno de los grandes ídolos del Real Madrid; sin embargo, cuando salió del club no fue de la mejor manera. El exgolero habló de su relación con el estratega portugués tras toda la polémica que ocurrió al respecto.

El exfutbolista reveló que su partida de la ‘Casa Blanca’ no estuvo bien. “Ambos nos equivocamos, pero hemos aprendido. No me gustan esas imágenes. Estoy seguro que algún día subsanaremos ese pequeño desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta”, reveló Casillas durante un acto de la Fundación TELMEX Telcel.

Durante la conferencia, ‘San Iker’ también se refirió a cómo se desarrolló su suplencia con Mourinho en el Real Madrid y con Del Bosque en la selección española, pues a pesar que fueron en diferentes circunstancias, se habló mucho de que era por el mismo motivo.

“Las dos situaciones fueron diferentes. Una estaba justificada a nivel deportivo (Del Bosque) y la otra fue algo personal (Mourinho)”, acotó el exportero que también defendió los colores del Porto.

Casillas y Mourinho se llevaron bien durante el primer año y medio, pero después iniciaron las discrepancias normales entre el capitán del equipo y el director técnico. “No quiere decir que tú seas más que el entrenador; sin embargo, vas a chocar porque tienes que hablar con él todos los días y la relación se desgasta”, explicó el ídolo ‘merengue’.

De acuerdo al exportero de la selección española, el actual DT del Tottenham pensaba que él no estaba al niel de otro compañero y sumado a eso, la relación no era la mejor, por lo que le era más fácil poner a otro bajo los palos.

“Hay muchas cosas que la gente no ve, pero con él tengo una buena relación. Nos hemos visto varias veces después y hemos tenido palabras agradables. No es cuestión de seguir con el rencor, cada uno miraba lo mejor para el equipo”, aseveró Iker.

