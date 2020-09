Técnico de Argentina le responde a Di María: “No le cerramos las puertas a él ni a nadie"

Argentina fue una de las primeras selecciones de la Conmebol en presentar su lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y otras grandes figuras del fútbol europeo formaron parte de los llamados, aunque sorprendió la ausencia de nombres como Sergio Agüero y Ángel Di María.

Fue precisamente este último quien, inconforme con su ausencia, expresó su descontento en diálogo con la prensa. “No le encuentro explicación, es difícil poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras porque para mí la selección es lo único, es lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador”, declaró el ‘Fideo’ para el programa Closs Continental.

El reclamo del futbolista del PSG no pasó desapercibido para Lionel Scaloni, entrenador de la ‘Albiceleste'. El seleccionador le respondió al mediocampista, también a través de la prensa, y aclaró que no ha sido descartado de forma permanente del equipo.

Ángel Di María

“No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario”, manifestó el técnico en entrevista con La Central Deportiva de radio Cadena 3.

Alfio Basile: “Scaloni no tiene que explicarle nada a Di María”

Quien también tomó parte en la polémica fue Alfio ‘Coco’ Basile. El exentrenador de Argentina opinó que Scaloni no tenía por qué darle explicaciones a Di María, ya que el que no haya sido convocado obedece a un plan para el recambio generacional en el equipo.

“Scaloni no tiene que darle ninguna explicación. Yo creo que a Di María no es por condiciones que no lo citan. Ellos piensan en una renovación. Obviamente Messi es indiscutible”, dijo Basile en el programa 90 Minutos.

