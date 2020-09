Mourinho aceptó fotografía con periodista, quien le contó emotiva historia de su padre fallecido [VIDEO]

Mientras Jose Mourinho brindaba la habitual conferencia de prensa, la intervención de un periodista macedonio hizo especial aquella tarde al pedirle una fotografía, la misma que sería llevada a la tumba de su padre, quien fue fiel admirador del entrenador portugués.

Igor Aleksandrovic, es el hombre de prensa que conmovió al entrenador de Tottenham, al relatar la emotiva historia de su padre, quien falleció hace algunos años. “Tengo que preguntarte algo en nombre de mi padre. Primero, te manda un saludo. Ahora está en el cielo. Una de las ocasiones en las que estaba muy enfermo, me dijo que, si alguna vez tuviera la oportunidad de verte, te pidiera que te hicieras una foto conmigo porque él siempre me contaba que me criaba como tú”, inició su relato.

Además, añadió: “Él entrenaría a cualquier equipo, en lo psicológico, como ganar o perder o cosas como esas, y tenía un gran respeto por ti. Esa foto la encuadraré y la pondré en su lugar de descanso eterno. Así que, si el partido va bien para ti y tu equipo, ¿me dejarás hacer eso?”.

La respuesta de José Mourinho fue inmediata y positiva, aceptó tomarse la instantánea, invitó a Igor Aleksandrovic a que se acercara a la concentración del Tottenham para realizar el pedido, y finalmente se mostró agradecido.

“La foto no tiene nada que ver con el resultado. La foto está hecha, la haremos. Si puedes verte con nosotros antes del partido o en el hotel, quizá será más fácil. Si es después del partido, pues después del partido, no tiene nada que ver con el resultado. Y para mí es un honor a tu padre. Y respeto que sienta tanto por mí. No me lo merezco, pero muchas gracias”, exclamó ‘Mou’.

