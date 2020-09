Manchester City vs. Wolves EN VIVO: hora, canal y cómo ver ONLINE por la Premier League

Juventus vs. Sampdoria EN VIVO (Live Streaming) por la jornada 2 de la Premier League 2020-2021. El encuentro de este lunes 21 de setiembre se jugará en el Molineux Stadium y lo ves por estos canales de transmisión por Internet ONLINE GRATIS: ESPN 2 y ESPN Play.

Asimismo, si quieres ver fútbol en vivo online y el regreso de la Premier League, en La República Deportes puedes seguir el minuto a minuto, el resultado del marcador, los goles y el resumen final de este y otros partidos.

El Manchester City llega sin haber disputado un encuentro en la etapa de pretemporada. Su última aparición fue en la eliminación ante el Lyon (3-1) en la pasada Champions League. Por lo tanto, el equipo de Pep Guardiola llega sin rodaje de partidos amistosos y oficiales. Sin embargo, no se ha desprendido de ninguna de sus estrellas como Sergio Agüero, Gabriel Jesús, Bernardo Silva, entre otros.

Por su parte, el Wolverhampton asume este partido tras el golpe anímico de quedar eliminado por el Stoke City (0-1) en la EFL Cup. Una derrota sorprendente por haberse producido en casa y ante un equipo de categoría inferior. En cuanto a la Premier League logró vencer en la primera jornada al Sheffield United (2-0).

¿Cuándo juega Manchester City vs. Wolves?

El partido Manchester City vs. Wolves se disputará este lunes 21 de setiembre en el Molineux Stadium. El encuentro corresponde a la jornada 2 de la Premier League.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Wolves?

Si quieres saber el horario del encuentro entre Manchester City vs. Wolves EN VIVO por la Premier League, aquí te mostramos de acuerdo a tu ubicación:

- Colombia: 2:15 p. m.

- Perú: 2:15 p. m.

- Ecuador: 2:15 p. m.

- Estados Unidos: 2:15 p. m. (ET) / 12:15 p. m. (PT)

- México: 2:15 p. m.

- Costa Rica: 1:15 p. m.

- Bolivia: 3:15 p. m.

- Paraguay: 3:15 p. m.

- Venezuela: 3:15 p. m.

- Chile: 4:15 p. m.

- Brasil: 4:15 p. m.

- Argentina: 4:15 p. m.

- Uruguay: 4:15 p. m.

- España: 9:15 p. m.

- Italia: 9:15 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Wolves?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Manchester City vs. Wolves EN VIVO, deberás sintonizar este canal de transmisión: ESPN 2, en el caso de Perú. A continuación te compartimos el listado de los demás canales para otros países.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- República Dominicana: Sky HD, RUSH

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Italia: NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Reino Unido: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

